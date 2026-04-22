국내 주식 타사대체 입고·거래 고객 대상 시즌1 당시 조건 충족 못 한 고객 1.1배 우대

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB증권이 국내 주식 타사 대체 입고 고객을 대상으로 최대 450만원의 쿠폰과 축하금을 받을 기회를 제공하는 ‘국내 주식 옮기고 거래하면 쿠폰이 와르르 시즌2’를 실시한다.

22일 KB증권에 따르면 이번 이벤트는 오는 6월 30일까지 비대면 또는 은행 연계 종합위탁계좌를 보유한 국내 거주 개인 고객을 대상으로 진행된다.

우선, 이벤트 신청 고객 전원에게 국내 주식 100만원 이상 매수 시 사용할 수 있는 1만원 상당의 응원 쿠폰을 즉시 지급한다.

추가 혜택을 받기 위해서는 ▷이벤트 기간 내 국내 주식 1000만원 이상을 타사에서 KB증권으로 순입고하고 ▷해당 계좌에서 국내 주식 1000만원 이상을 거래한 뒤 ▷오는 7월 31일까지 순입고 금액 이상 자산을 유지해야 한다.

요건을 충족한 고객에게는 국내 주식 순입고 금액 1000만원당 2만5000원의 국내 주식 쿠폰을 제공한다. 1인당 최대 450만원까지 쿠폰 혜택을 받을 수 있다. 입고 대상은 국내 주식과 국내 시장에 상장된 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN) 등이다.

특히, 시즌2에서는 시즌1 참여 고객 중 조건을 충족하지 못한 고객을 대상으로 순입고 금액을 1.1배로 인정하는 우대 정책을 도입했다. 다만, 시즌1에서 이미 혜택을 받은 고객은 시즌2 조건을 충족하더라도 혜택 제공 대상에서 제외된다.

이와 함께 국내 주식 및 국내 상장 주식형 ETF, ETN의 누적 체결 거래 금액에 따라 총 650명을 추첨해 10만원부터 50만원의 축하금을 지급한다. 또 오는 30일까지 마이데이터 서비스 가입과 자산 연동을 완료한 고객에게는 별도의 시크릿 혜택을 문자 메시지를 통해 추가로 안내한다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 “시장 변동성이 확대된 환경에서도 고객이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 보상 체계를 강화하고 기존 참여 고객을 위한 보완 혜택을 마련했다”며 “자산 이전과 거래 전반에서 차별화된 고객 경험을 제공함으로써 고객 만족도를 지속적으로 제고해 나가겠다”고 말했다.