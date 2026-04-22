[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구는 오는 24일부터 시행되는 담배사업법 개정에 따라 전자담배를 포함한 모든 담배 제품에 대한 단속을 강화한다

기존 담배사업법은 ‘연초의 잎’을 원료로 한 제품만을 담배로 규정했으나, 이번 개정으로 ‘연초 또는 니코틴’을 원료로 제조한 제품까지 그 범위가 확대됐다.

이에 따라 개정법 시행일인 24일부터는 금연구역에서 궐련형‧액상형 전자담배를 포함한 모든 담배를 피울 수 없다. 위반 시에는 10만 원 이하의 과태료가 부과된다.

또한 전자담배도 기존 담배와 동일하게 온라인 판매가 전면 금지돼 담배소매인으로 지정된 점포에서만 판매할 수 있다. 담배소비세, 국민건강증진부담금 등 각종 세금과 부담금도 적용된다.

구는 법 개정 사항을 알리고 현장 질서를 확립하기 위해 오는 30일 서울시와 함께 담배소매점 및 무인 전자담배 판매점을 대상으로 합동 점검에 나선다.

주요 점검 내용은 담배 자동판매기 설치 장소의 적정 여부, 성인 인증 장치 부착 기준 준수 여부 등이며, 담배사업법 개정 관련 홍보물도 함께 배포할 계획이다.

아울러 강서구보건소에서 운영하고 있는 금연클리닉에 대한 홍보도 확대할 방침이다. 1:1 금연상담 등 금연지원 서비스 신청을 원하는 구민은 강서구보건소 금연클리닉으로 문의하면 된다.