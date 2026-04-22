글로벌 방위산업 업체 AReS 무기체계 로켓 부스터 공동개발 MOA 한화 생산 역량·제조 기술 활용…내년 시연 목표

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화에어로스페이스가 글로벌 방위산업 업체 노스롭그루먼과 손잡고 신형 장거리 미사일 체계 공동개발에 나선다.

한화에어로스페이스는 21일(현지 시각) 미국 메릴랜드주 내셔널하버에서 열린 ‘Sea-Air-Space 2026’ 전시회에서 노스롭그루먼과 AReS(Advanced Reactive Strike) 미사일 체계의 1단 고체연료 추진체 개발 협력을 위한 협약(MOA)을 체결했다고 22일 밝혔다.

AReS는 노스롭그루먼이 새로 개발 중인 지상 발사형의 장거리 미사일 무기체계로, 신속한 기동 후 빠른 발사를 위해 고도화된 추진력을 필요로 하는 것으로 전해진다.

한화에어로스페이스는 AReS의 1단 로켓 추진체 개발의 초기 단계부터 참여한다. 글로벌 생산 역량과 첨단 제조 기술을 활용해 무기체계 개발·양산을 가속화한다는 계획이다. 공동 개발한 새 체계는 2027년 중 시연을 목표로 하고 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 “이번 협력으로 미국 방산시장 진입을 위한 기술 및 제조 역량을 더 발전시킬 것”이라고 말했다. 노스롭그루먼 관계자는 “협력해 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션을 제시할 것”이라고 말했다.