‘SAS 2026’서 레이도스 깁스 앤 콕스와 MOU 한화오션 함정 건조 역량에 미국 설계 이식

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화오션은 21일(현지시각) 미국 메릴랜드에서 열리고 있는 ‘SAS 2026(Sea-Air-Space 2026)’에서 레이도스 깁스 앤 콕스(Leidos Gibbs & Cox)와 ‘미국 및 동맹국 해군 함정 건조 역량 강화를 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 22일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 ▷미국 해군 사양(US Navy Spec)에 최적화 된 한화오션형 함정 설계 ▷글로벌 시장을 겨냥한 차세대 함정 공동 개발 ▷미국 현지 및 국내 생산 기지를 활용한 공급망 구축 ▷효율적인 생산과 장기적인 유지보수에 최적화된 함정 설계 추진 등을 합의했다.

레이도스의 핵심 계열사인 깁스 앤 콕스는 제2차 세계대전 이후 미국 해군 수상함의 70% 이상을 설계할 정도로 함정 설계 분야에서 위상이 독보적인 기업이다.

미 해군 주력인 이지스 구축함(DDG-51), 차세대 호위함(FFG-62), 대형무인수상정(LUSV), 차세대 구축함(DDG(X) 등의 설계와 엔지니어링 서비스를 맡고 있다. 미 해군의 작전 요구 성능과 기술 사양을 가장 완벽하게 이해하고 구현해, 현지 함정 시장과 글로벌 함정 시장 개척을 위한 최고 파트너로 꼽힌다.

회사 측은 한화오션의 함정 건조 능력과 레이도스 깁스 앤 콕스의 함정 설계 및 엔지니어링 전문성이 시너지를 발휘하면, 최고의 성공 사례를 만들 것으로 봤다. 레이도스 깁스 앤 콕스는 이탈리아 핀칸티에리가 미국 함정 시장에 진출하던 당시에도 핵심 파트너였다. 핀칸티에리가 미국 컨스텔레이션급 호위함 및 프리덤급 연안전투함(LCS) 사업 수행 시 레이도스 깁스 앤 콕스와의 협업해 미국 시장에 성공적으로 안착한 바 있다.

마이크 리켈스 레이도스 깁스 앤 콕스 부사장은 “한화오션과의 협력을 통해 검증된 설계 전문성과 세계 최고 수준의 제조 역량을 결합함으로써 미래 변화에 최적화 된 함정을 개발할 수 있게 될 것”이라고 말했다. 한화오션 특수선사업부장인 어성철 사장은 “미국 굴지의 방산 기업인 레이도스와의 협업을 통해 글로벌 해양 방산 시장 진출을 가속화하면서 가시적인 성과를 만들어내겠다”고 전했다.

한편, 한화는 올해 SAS 행사에 국내 기업 중에서는 유일하게 대규모 단독 전시관을 꾸려 참석했다.