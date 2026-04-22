안정된 인프라 기반 AI 설루션 전방위 협력 NC AI 피지컬 AI 기술 구현 운영 기반 지원 산업별 맞춤형 서비스로 AI 전환 생태계 조성

[헤럴드경제=차민주 기자] NHN클라우드가 NC AI와 협력해 인공지능(AI) 인프라 기반 사업 확대에 나선다.

NHN클라우드는 NC AI와 ‘AI 솔루션 및 클라우드 인프라 기반 공동 사업 추진을 위한 전략적 업무협약’을 체결했다고 22일 밝혔다. 협약식은 지난 21일 NHN클라우드 본사 플레이뮤지엄에서 김동훈 NHN클라우드 대표와 이연수 NC AI 대표 등 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

양사는 이번 협약을 기반으로 각 사의 기술력과 비즈니스 역량을 결합해 산업계 전반의 AI 전환을 지원하고, 국내 클라우드 시장 내 입지를 마련하겠단 방침이다.

구체적으로 양사는 이번 파트너십을 통해 ▷AI 인프라 운영·기술 고도화 ▷공동 영업·시장 확대 ▷국책과제·공공 부문 협력 등 전방위적인 협력 체계를 구축한다. 특히 보안성과 안정성이 필수적인 공공·금융 산업군을 대상으로 AI 인프라를 공급한다.

특히 NC AI의 기술력인 ‘월드모델’과 이를 통해 실제 환경과 상호작용하는 ‘피지컬 AI’ 기술이 산업 현장에 안착할 수 있도록 협력한다. 월드모델은 현실 세계의 물리 법칙을 시뮬레이션하는 기술이다.

이어 NHN클라우드는 대규모 그래픽처리장치(GPU) 인프라 운영 노하우를 바탕으로 고성능 연산 자원을 최적화한다. 이로써 기술 구현에 필요한 안정적 컴퓨팅 환경을 제공할 예정이다.

또 정부·공공기관 주도의 국책과제 수주를 위한 공조에도 속도를 낸다. 양사는 각 사의 전문 역량을 결합해 과제 수행력을 높이는 한편, 공공 보안 가이드라인을 준수하는 클라우드 환경을 공동 설계할 계획이다. 이를 통해 국가 차원의 AI 인프라 경쟁력을 높여 ‘국산 기술 자립화 생태계’ 조성에 앞장선다는 목표다.

이연수 NC AI 대표는 “이번 파트너십의 핵심은 자사의 피지컬 AI 및 월드모델 기술이 산업 현장에 적용될 수 있도록 인프라 환경을 구축하는 것”이라며 “양사의 시너지를 바탕으로 공공 및 민간 기업의 성공적인 AX를 견인하겠다”고 했다.

김동훈 NHN클라우드 대표는 “AI 경쟁력의 근간은 결국 안정적이고 고도화된 인프라에 있다”며 “이번 협력을 통해 피지컬 AI를 비롯한 다양한 AI 서비스가 실제 산업 현장에서 구현되도록 지원하고, 산업별 맞춤형 서비스 제공을 통해 안심하고 도입할 수 있는 AI 전환(AX) 환경을 구축하며 성공적인 AX 사례를 확산하겠다”고 했다.