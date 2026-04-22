포괄적 사업 협력 강화 MOU 체결 주요 계열사 파트너로 참여

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화그룹이 캐나다 앨버타(Alberta)주 정부와 에너지, 방산, 조선 등 핵심산업 전반에서 사업 협력을 강화한다. 한화오션이 참여한 캐나다 차기 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주전과 연계해 경제 협력을 체계적으로 추진한다는 계획이다.

한화그룹에 따르면 21일(현지시간) 캐나다 앨버타주 에드먼턴 시에 있는 주정부 청사에서는 ‘한화-앨버타주 간 상호 호혜적 투자 기회 발굴과 장기 협력 관계 구축을 위한 양해각서(MOU)’ 체결식이 열렸다. 현장에는 대니엘 스미스 앨버타주 주수상, 조셉 스카우 앨버타주 경제무역부 장관, 임기모 주캐나다 대사, 이재규 한화에너지 대표이사 및 한화그룹 주요 경영진이 참석했다.

양측은 앨버타주를 거점으로 한 중장기 투자와 산업 생태계 구축을 함께 모색하기로 했다. 한화에너지, 한화오션, 한화에어로스페이스, 한화파워 등 한화그룹 주요 계열사가 전략적 파트너로 참여해 석유, 액화천연가스(LNG), 수소, 탄소 포집·저장(CCS), 방산 및 조선 분야 공급망 구축 등 분야에서 협력한다.

특히 저탄소 에너지 전환 지원과 관련 산업 성장 및 공급망 안정성 강화에 나선다. 단기적으로는 천연가스 등 자원 교역 확대를 통해 협력 기반을 확보하고, 중장기적으로는 수소·암모니아 기반 청정에너지 사업, 탄소 관리 인프라 등으로 협력을 넓힌다. 그룹은 캐나다 국방산업전략(DIS)이 목표로 하는 자주적 산업 역량 확보, 장기 유지·보수 및 운용 능력 강화, 지역 기반 방산 생태계 구축도 지원할 예정이다.

대니엘 스미스 앨버타주 주수상은 “한화그룹과의 이번 협약은 국제 투자처로서 앨버타의 경쟁력을 보여주는 동시에, 글로벌 기업들이 앨버타와의 협력에 높은 가치를 두고 있음을 입증한다”고 말했다. 이재규 한화에너지 대표이사는 “그룹의 역량을 결집해 다양한 분야에서 실질적인 협력 성과를 만들어 나가겠다”고 전했다.

한편, 한화그룹은 캐나다 잠수함 사업 수주를 위해 노력 중이다. 지난 14일 김희철 한화오션 대표는 캐나다 핼리팩스를 방문해 팀 휴스턴 노바스코샤주 주수상 등 주정부 관계자들과 방산·산업 협력 방안을 논의했다. 한화그룹은 캐나다 연방 정부는 물론 주정부와의 산업협력 기반을 확대 중이다.