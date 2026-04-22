[헤럴드경제=정석준 기자] 국회 문화체육관광위원회 소속 김승수 국민의힘 의원은 22일 문화체육관광부가 한국문화관광연구원 원장으로 황교익을 임명한 것과 관련해 “전문성과 공정성을 외면한 전형적인 코드·보은 인사”라고 비판했다.

김승수 의원실에 따르면 문광연 원장추천위는 지난 2월 공개모집과 심사를 거쳐 최종 3명의 후보자를 문체부에 추천했다. 문체부는 문화관광 분야에서 20년 이상 연구성과를 축적한 박사급 전문가 2명을 배제하고 황씨를 4월 17일 최종 임명했다.

문체부는 의원실에 제출한 답변자료에서 “원장으로서 역량과 비전, 소통능력을 종합적으로 고려했다”고 밝혔다. 구체적인 평가 기준과 후보자간 비교 심사자료는 제출을 거부했다.

김 의원은 국책연구기관장 인선의 핵심 기준인 ‘전문성 검증’ 원칙이 사실상 무력화됐다고 지적했다.

특히 황씨는 2021년 6월 이천 쿠팡 물류센터 화재로 인명피해가 발생한 날 당시 이재명 경기지사와 함께 떡볶이 먹방으로 논란이 있었던 인물이다. 경기관광공사 사장 후보로 거론됐을 당시에도 전문성 부족 논란과 여론 반발로 임명이 무산된 바 있다.

김 의원은 “문광연은 세계로 뻗어나가고 있는 문화예술, 한류, 콘텐츠, 관광 산업의 중장기 전략을 설계하는 핵심 국책연구기관”으로, “국책연구를 총괄하는 중대한 자리에 전문성 검증 없이 임명된 코드인사는 문화관광 정책 전반의 신뢰를 무너뜨릴 수 있다”고 말했다.

문화예술계에서도 반발이 나온다. 지난 21일 문화예술계 65개 단체는 청와대 앞에서 공동성명을 내며“이재명 정부는 셀럽·캠프·밀실 인사 중단하라”고 비판했다. 당시 기자회견에 참석한 한 인사는 “이재명 정부의 인사 정책으로 예술인들이 현재 모욕감을 느끼고 있다”고 전했다.

김 의원은 “황씨 외에도 이재명 정부 출범 이후 논란이 된 개그맨 서승만씨의 국립정동극장 대표이사 임명과 배우 장동직씨의 국립정동극장 이사장 임명, 배우 이원종씨의 한국콘텐츠진흥원 원장 후보 내정 논란까지 모두 정권에 맞춘 연예인 코드 인사 비판이 확산되며 문화예술계의 분노가 하늘을 찌르고 있다”고 강조했다.

이어 “문체부 장관은 이번 황교익 원장 인사를 포함해 공공기관장 임명 과정에서 어떤 검증 기준을 적용했는지, 심사 결과와 후보자 간 비교 평가자료를 국민 앞에 한 점 의혹 없이 낱낱이 공개해야 한다”고 덧붙였다.