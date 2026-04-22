샤리떼·CNR 등 유럽 권위 기관 임상 초록 3건 발표 민감도 100% 기록…표준검사 대비 비용 72% 절감

[헤럴드경제=최은지 기자] 인공지능(AI) 기반 혈액 및 암 진단 전문기업 노을은 최근 개최된 유럽 최대 규모 임상미생물학 및 감염병 학회 ‘ESCMID Global 2026’에서 자사의 AI 말라리아 진단 솔루션 ‘miLab MAL’과 관련한 임상 연구 초록 3편이 발표됐다고 22일 밝혔다.

이번에 발표된 초록은 독일 샤리떼 병원, 프랑스 말라리아 국가지정센터(CNR), 앙리 몽도르 대학병원 등 유럽 내 감염병 대응의 핵심 의료기관들이 miLab MAL을 활용해 독립적으로 수행한 연구 결과다.

말라리아 비풍토 지역인 유럽의 특성상 진단 전문 인력이 상주하기 어려운 환경에서 miLab이 인력 의존도 문제를 해결하고 높은 정확성과 효율성을 제공할 수 있음을 객관적으로 검증했다는 평가를 받는다.

독일 샤리떼 병원 연구팀의 임상 결과에 따르면 miLab MAL은 말라리아 의심 환자 대상 검사에서 민감도 100%, 특이도 97.2%, 전체 정확도 97.8%를 기록했다. 이는 현미경 검사 및 분자진단(PCR) 결과와 매우 높은 일치도를 보인 수치다.

또한 기존 60분 내외였던 평균 검사 시간을 15분 내외로 단축했으며, 표준검사(현미경+RDT) 대비 평균 비용을 72% 절감해 임상적 유효성과 경제적 효율성을 동시에 입증했다.

프랑스 주요 의료기관에서 수행된 연구에서도 유의미한 성능이 확인됐다. 앙리 몽도르 대학병원 연구에서는 표준 현미경 대비 민감도 97.4%, 특이도 97.7%를 기록했다. CNR 연구에서도 혈중 기생충 농도 측정 결과가 수동 현미경 검사 대비 높은 상관관계를 나타냈다.

임찬양 노을 대표는 “유럽 내 감염병 대응 가이드를 주도하는 유수의 병원들과 진행해온 파일럿 검증들이 miLab의 우수한 성능을 입증하는 연구 성과로 결실을 맺고 있다”며 “성공적인 현지 검증 데이터를 발판 삼아 전문 인력이 부족한 유럽 내 중소형 병원 및 검사실로 보급을 지속 확대할 것”이라고 강조했다.

독일 뮌헨에서 성료된 이번 ESCMID에는 전 세계 약 1만8000명의 전문가가 참여했다. 노을은 miLab을 소개하는 전시 부스를 운영하며 글로벌 연구자들과의 네트워크를 확대했다.