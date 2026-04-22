UL ‘퀀텀뷰’ 검증 완료…우수 시야각 증명 60도 측면서도 휘도 유지율 60% 이상 색 좌표 변화량 0.012 이하

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성디스플레이의 TV·모니터용 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD-OLED)가 측면에서도 우수한 화질을 제공하는 것으로 나타났다.

삼성디스플레이는 자사의 QD-OLED가 글로벌 안전과학 회사 UL솔루션즈의 ‘퀀텀뷰’ 검증 평가를 완료했다고 22일 밝혔다.

‘퀀텀뷰’ 평가는 정면에서 10도씩 이동하며 최대 60도까지 움직였을 때 디스플레이의 휘도와 색 좌표 변화량을 측정한다.

삼성디스플레이의 모든 QD-OLED 제품은 60도 측면에서 봤을 때 정면 대비 휘도 유지율은 60% 이상, 색 좌표 변화량은 0.012 이하로 나타났다.

일반적인 액정표시장치(LCD)는 60도 측면에서 휘도 유지율은 20% 이하로 떨어지고, 색 좌표 변화량은 최대 0.025로 높아지는 것으로 알려져 있다.

삼성디스플레이 관계자는 “예전부터 시야각은 TV 선택에 있어 중요한 요소였다”며 “최근 듀얼 혹은 트리플 모니터, 전문가용 레퍼런스 모니터를 사용하거나 여러 명이 한 대의 모니터로 공동 작업을 확인하는 경우가 늘어나면서 광시야각 QD-OLED 모니터 수요도 증가하고 있다”고 설명했다.

일반적으로 빛은 직진성을 갖고 있어 시야각에 따라 화면의 밝기나 색이 달라지는 반면, QD-OLED은 모든 방향으로 균일하게 빛을 방출해 각도에 상관없이 동일한 밝기로 보이는 ‘램버시안 발광’ 특성을 갖는다.

삼성디스플레이는 “QD-OLED의 퀀텀닷은 블루 OLED 빛을 흡수해 레드, 그린 파장으로 다시 방출하는데 이때 나노미터 단위의 미세한 퀀텀닷은 색만 변환시키는 것이 아니라 빛이 구면을 이루며 넓게 퍼지는 램버시안 방출패턴을 보인다”고 설명했다.

QD 픽셀이 전면에서 선명하고 순도 높은 컬러를 직접 만들어내기 때문에 색의 정확성과 광효율을 동시에 높일 수 있다는 설명이다.

삼성디스플레이는 이러한 QD-OLED 강점을 앞세워 게이밍 중심의 B2C 시장을 넘어 그래픽 전문가·콘텐츠 크리에이터·금융 트레이더 등 고정밀 디스플레이 수요가 높은 B2B 영역으로 OLED 모니터 시장을 확대해 나가고 있다.

최근 에이수스와 델 테크놀로지스가 QD-OLED를 탑재한 크리에이터용 전문가 모니터를 출시해 좋은 반응을 얻고 있다. 에이서, 레노버, MSI 등도 전문가용 모니터 라인업을 선보일 예정이다.

정용욱 삼성디스플레이 전략마케팅팀장(상무)은 “뛰어난 색 표현력에 넓은 시야각까지 갖춘 QD-OLED로 글로벌 브랜드들과 협력해 대형 디스플레이가 제공할 수 있는 최고의 시청 경험을 소비자들에게 제공할 것”이라고 밝혔다.