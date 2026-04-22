‘차이나플라스 2026’ 세계 3대 산업 소재 전시회 21일부터 상하이서 개최 가전·건자재·기능성 의류에 적용 유리 파우더 생산설비 베트남에 추가 구축

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 21일부터 나흘간 중국 상하이에서 열리는 산업 소재 전시회 ‘차이나플라스 2026’에 참가해 신소재 ‘LG 퓨로텍’을 선보인다고 22일 밝혔다. 퓨로텍은 유리 파우더 형태 물질로 항균·항곰팡이 특징이 있다. 이번 전시회 참가를 계기로 B2B 사업 확대를 꾀한다.

차이나플라스는 전세계 150여개 국가에서 4000여개 업체가 참여하는 글로벌 3대 산업 소재 전시회로 꼽힌다. 아시아에선 최대 규모다. LG전자는 이번 전시에서 참가 이래 최대 규모 부스를 조성해 퓨로텍 효용성을 알리는 데 집중했다.

퓨로텍은 기능성 재료를 배합해 만든 유리를 분쇄한 파우더 형태 물질이다. 플라스틱이나 페인트, 고무 등 자재를 만들 때 소량 첨가하면 미생물에 의한 악취, 오염, 변색 등을 억제할 수 있다. 전시관에 총 5종의 퓨로텍 라인업을 내세워 다양한 제품을 체험할 수 있도록 했다. 세탁기·냉장고·에어컨 등 가전을 비롯해 건축자재, 기능성 의류, 위생용품, 식품포장 등 생활 밀착형 제품군에 퓨로텍이 적용된 사례를 소개했다.

LG전자의 신소재 사업은 2023년부터 시작됐다. 가전제품 위생 강화를 위해 연구해 온 항균 기술을 발전시켜 신성장동력으로 삼기로 했다. 과감한 투자를 통해 매년 전년 대비 2배 이상으로 매출 규모를 키우고 있다.

이에 발맞춰 생산시설 확충도 이뤄진다. 현재 경남 창원 스마트파크에 연간 4500톤 규모의 기능성 유리 파우더 생산 설비를 갖추고 있는데 해외 생산기지를 추가하기로 했다. 연내 가동을 목표로 베트남 하이퐁에 두번째 생산 거점을 짓고 있다.

성장을 가속화하기 위해 특허, 표준인증 개발 등 연구 개발도 지속한다. 420여건의 유리 파우더 관련 특허를 보유 중이며 올해 초 유럽과 미국 시장 진출에 필요한 항균제 관련 규제도 통과했다.

LG전자는 지속적인 연구로 유리 파우더의 적용 영역을 넓히고 있다. 물에 녹아 해조류와 미세조류의 영양분을 공급하며 해양 생태계 복원과 탄소 절감에 도움을 주는 ‘마린 글라스’, 계면활성제 없이도 세탁을 할 수 있는 ‘미네랄 워시’가 대표적이다.

김영석 LG전자 HS기능성소재사업실장은 “LG 퓨로텍을 비롯해 다양한 산업군의 B2B 고객 니즈에 최적화한 유리 파우더 라인업을 앞세워 신소재 사업을 빠르게 확대해 나가겠다”고 말했다.