정릉공영차고지 복합개발 기본구상(안) 마련 지하 1층 수영장, 지상 2~3층 체육관·헬스장 오 시장 “차질 없는 사업 추진” 당부

[헤럴드경제=손인규 기자] 성북구 정릉동에 위치한 ‘정릉공영차고지’가 수영장, 다목적체육관, 헬스장 등 주민을 위한 생활밀착형 체육․편익 시설과 버스 박차장, 운수업체 사무실 등 운수 시설을 갖춘 복합 플랫폼으로 개발된다. 시는 이번 차고지 복합개발이 정릉 일대의 ‘다시, 강북 전성시대’를 앞당기는 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

서울시는 정릉동 771-7번지 ‘정릉버스차고지’ 상부를 활용해 체육시설 등 주민 편의시설을 도입하는 기본구상(안)을 마련하고 복합개발에 들어간다고 밝혔다. 시는 오는 6월 예정되어 있는 행정안전부 중앙투자심사를 의뢰, 결과에 따라 설계 및 공사 등 후속 절차를 추진할 예정이다.

이번에 마련된 기본구상(안)은 지난해 9월 착수한 기본구상 용역의 결과다. 기존 사업계획(안)과 주 용도 및 건축 규모는 유지하되 효율적인 공간구성으로 사업비를 10% 절감하고 대상지 인근에 임시 차고지를 확보해 사업 실현 가능성을 높였다.

사업비 전액(약 400억원)을 시가 부담하는 이 사업은 300억원 이상 체육시설 신축사업에 해당해 행정안전부 중앙투자심사를 거쳐야 한다. 그간 시는 여러 차례 주민 의견 수렴을 통해 복합개발 용도를 확정하고 작년 4월 중앙투자심사에 체육시설을 주 용도로 하는 사업계획(안)을 의뢰했으나 재검토를 통보받고 기본구상을 조정해 왔다.

이 사업을 통해 ‘정릉버스차고지’는 지하 2층~지상 3층, 연면적 7338㎡ 규모로 복합개발된다. 지상 1층에는 박차장, 지하 1층은 수영장, 지상 2층과 3층에는 다목적체육관과 헬스장이 각각 들어선다.

특히 화재 등 안전성 문제를 근본적으로 예방하기 위해 버스 박차장을 지상에 배치했으며, 운수업체 사무실과 주민 이용 시설의 동선을 분리해 시설 운영의 효율성을 높였다.

21일 오후 오세훈 서울시장은 정릉공영차고지를 찾아 현황을 점검하고 속도감 있는 사업 추진을 당부했다. 또 향후 추진 과정에서도 주민 안전을 확보하고 불편을 줄여줄 수 있는 방안도 함께 마련해 줄 것을 주문했다.

오 시장은 “정릉공영차고지 복합개발이 기본구상(안) 보완으로 면적은 늘어나고 예산은 절감하는 설계가 가능해지면서 주민과 상생하는 지역 대표 커뮤니티시설이 될 것으로 기대한다”며 “오는 6월 앞둔 중앙투자심사도 원활하게 진행될 수 있도록 지원하고 사업에 속도를 내겠다”고 밝혔다.