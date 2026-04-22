[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 장애인의 날을 맞아 ‘장애공감주간’ 기간 동안 기념식과 일자리 박람회, 체육행사 등 다양한 프로그램을 운영 중이다.

지난 20일 중랑구민광장에서는 장애인의 날 기념식과 함께 장애공감 체험부스가 운영됐으며, 구청 로비에서는 ‘장애인 일자리박람회’가 열려 채용상담과 취업 지원 프로그램이 진행됐다.

21일에는 구민잔디광장에서 ‘장애인체육 어울림 한마당’이 열려 풍선배구, 레이저사격, 미니탁구 등 체육활동 체험이 진행됐으며, 봉화산 동행길 걷기 프로그램도 함께 운영됐다.

이번 장애공감주간은 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 체험과 활동을 통해 서로에 대한 이해를 높이고 공감의 폭을 넓히는 데 중점을 두고 운영되고 있다. 구는 구청 서문을 자동문으로 개선하는 등 청사 출입 편의 향상을 위한 환경 정비도 함께 추진하고 있다. 구는 오는 24일까지 전시와 공연 등 다양한 프로그램을 이어갈 예정이다.