관제 시스템 오류로 이륙 중단·80여편 결항 활주로 이탈 사고까지 겹쳐 안전관리 점검 착수

[헤럴드경제=서지연 기자] 일본 도쿄의 관문 공항인 하네다공항과 나리타공항에서 사고와 시스템 장애가 잇따르며 대규모 항공편 결항과 지연이 발생했다. 하루 사이 1만4000명 넘는 승객이 발이 묶이는 등 혼란이 확산됐다.

21일 NHK 등에 따르면 이날 오전 7시 15분께 하네다공항 항공관제 시스템에 오류가 발생해 한때 모든 항공기 이륙이 중단됐다. 비행계획서를 각 지역 관제기관으로 전송하는 과정에서 문제가 발생한 것으로 파악됐다. 시스템은 약 15분 만에 복구됐지만, 운항 차질은 장시간 이어졌다.

이날 오후까지 일본항공(JAL) 53편, 전일본공수(ANA) 30편 등 총 80편 이상의 항공기가 결항했고, 약 1만4600명의 승객이 영향을 받았다. 주요 항공사들은 홈페이지를 통해 실시간 운항 정보를 확인해달라고 안내했다.

앞서 지난 16일에는 나리타국제공항에서 소형 제트기가 착륙 직후 활주로를 이탈하는 사고가 발생했다. 인명 피해는 없었지만 활주로 2곳 중 1곳이 긴급 폐쇄되며 공항 운영에 차질이 빚어졌다.

일본 항공 당국은 단기간에 주요 공항에서 사고와 장애가 연이어 발생한 점을 심각하게 보고, 안전 관리 체계 전반에 대한 점검과 재발 방지 대책 마련에 나섰다.