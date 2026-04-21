대방건설이 경기도 화성시 일대에 시공을 완료한 동탄역 디에트르 퍼스티지 복합단지가 주거용 오피스텔 잔여 세대에 대한 입주자를 모집하고 있다.

이 단지는 아파트와 오피스텔, 상업과 업무 시설을 단일 구역 내에 조성한 복합 건물로 지역 내 주요 시설로 운영 중이다. 최근 주택 시장에서는 이동 동선을 최소화하고 단지 안에서 업무와 여가를 모두 누릴 수 있는 공간에 대한 수요가 존재한다. 광역 교통망이 지나는 역세권에 자리 잡은 복합단지는 이러한 수요를 충족하는 주요 건축물로 평가된다.

대방건설의 동탄역 디에트르 퍼스티지는 아파트 531세대, 오피스텔 323실의 주거 공간과 이에 수반되는 상업용 면적을 갖추고 있다. 구체적으로는 삼성에스디아이의 업무용 사무실과 7개 상영관을 보유한 메가박스 영화관, 대형 상업 시설이 단지 내에 배치되어 있다.

이에 따라 거주자는 주거지 인근에서 문화 소비와 경제 활동을 병행할 수 있는 여건을 제공받는다. 이번에 공급되는 물량은 기존 계약 가운데 해지 건이 발생한 일부 주거용 오피스텔이다.

해당 오피스텔은 실거주를 목적으로 하는 전용면적 84㎡ 평면 구조를 갖추고 있으며 3베이 3룸 방식을 채택했다.

거주 편의를 높이기 위해 내부에는 드레스룸과 팬트리 공간을 구성했고 우물천장 방식을 도입해 실내 층고를 높였다. 외부 조망을 위해 통창과 유리 난간을 설치했으며 냉장고와 냉동고 기능이 포함된 빌트인 가전과 천장형 냉방 장치 등을 무상으로 배치했다. 또한 아파트 구역에 마련된 입주민 공동 시설을 오피스텔 거주자도 동일하게 사용할 수 있도록 운영하고 있다.

해당 건물은 준공 처리가 완료되어 잔금 납부 후 즉시 거주가 가능한 상태다. 광역 철도 노선인 수서고속철도와 수도권 광역급행철도 에이노선이 지나는 동탄역을 도보로 이용할 수 있어 교통 편의성을 갖춘 것으로 분석된다.

대방건설 관계자는 동탄역 일대의 기반 시설을 누릴 수 있는 오피스텔 물량에 대해 실수요자들의 확인이 이어지고 있다고 전했다. 현재 잔여 물량에 대한 선착순 특별 분양이 진행 중이다.