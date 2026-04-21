市, 민간투자 촉진 등 조성 계획 발표

서울시가 도봉구 창동 일대를 ‘문화·관광 특정개발진흥지구’로 지정해 K-엔터타운으로 조성한다. 세제 지원 등을 통해 민간 투자를 촉진하고 문화·여가시설도 확충한다. 서울 아레나(조감도)를 중심으로 공연이 끊이지 않도록 하며, K-컬처 특화 상업시설도 짓는다.

서울시는 이 같은 내용이 담긴 ‘글로벌 문화 중심지 K-엔터타운, 창동’ 조성 계획을 21일 발표했다.

오세훈 서울시장은 이날 서울시청에서 가진 기자설명회에서 “창동을 비롯한 상계 일대는 더 이상 ‘외곽’이 아닌 서울 동북권의 문화예술 거점이자, 외국인 관광객 3000만명 시대를 여는 핵심 지역으로 서울의 미래를 책임질 탄탄한 경제 코어가 될 것”이라고 강조했다.

먼저 서울시는 민간 투자 촉진을 위해 창동을 내년까지 문화·관광 특정개발진흥지구로 지정한다. 이를 통해 자금 융자, 세제 지원, 용적률 완화 등 다양한 인센티브를 제공한다. 특히 창동역은 ‘서울아레나역’ 또는 ‘K-엔터타운역’을 병기해 관광객 접근성과 지역 브랜드 인지도를 높일 계획이다.

서울시는 창동을 ‘라이브 스테이지’ 도시로 만들겠다는 구상이다. 연 100회 이상 3만명이 찾는 공연을 서울아레나에서 개최한다. 창동역 광장과 고가 하부 등 곳곳에서는 거리 공연과 버스킹이 상시 이어진다. 서울아레나는 내년 상반기 개관이 목표다.

이와 함께 문화 산업이 지역 경제 활력으로 이어지는 ‘라이브 인더스트리’ 도시를 조성한다. K-엔터타운 내 K-컬처 특화 상업시설을 마련한다. 창동민자역사와 협업하여 굿즈를 비롯해 K-패션·K-뷰티 등 쇼핑 소비 활동을 지원할 계획이다. 농협하나로마트 부지에는 K-푸드 특화 마켓이 생긴다.

창동역 인근에 있는 저이용 부지와 노후 기성 상업지 등에는 용적률 최대 1300% 등 인센티브를 적용해 상업, 관광 숙박, 기업 업무 공간을 유치한다.

창동역 복합환승센터에도 업무 시설과 관광 숙박 시설을 유치한다. 이외에도 서울아레나와 인접한 중랑천 건너 상계 지역에 조성 중인 서울디지털바이오시티(S-DBC)에도 문화 산업 기업을 유치한다.

K-엔터타운, 창동 조성에는 총 2조 7000억원 규모의 예산이 투입된다. 지난해까지 민간·공공 자본이 총 2조원이 투입됐다. 올해부터는 중랑천 정비 등 공공 2000억원, 복합환승센터 개발 등 민간 5000억원의 예산이 들어간다. 박병국 기자