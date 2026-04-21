- 한승열 교수팀, 세계 3대 AI 학회 ICLR에 논문 3편 동시 채택 - 데이터 오류·장기 과업·협력환경 변화 대응 강화학습 기술 제시

[헤럴드경제=구본혁 기자] UNIST(울산과학기술원)는 인공지능대학원 한승열 교수팀의 연구 성과 논문 3편이 브라질서 열리는 세계 3대 AI 학회로 꼽히는 표현학습국제학회(ICLR)에 채택됐다고 21일 밝혔다.

최상위 AI 학회는 심사 기준이 까다로워 단일 연구실에서 3편의 논문이 동시에 채택된 것은 드문 사례다. 실제 올해 ICLR에는 전 세계에서 1만 9000여 편의 논문이 제출됐으며 이 중 약 27%인 5300여 편만이 심사를 통과했다.

이번 성과는 피지컬AI의 핵심 강화학습 분야에서 나왔다. 강화학습은 AI가 환경과 상호작용하며 시행착오를 통해 최적의 행동을 스스로 찾아내는 학습 방식으로, 로봇이나 자율주행차가 불확실하고 예측 불가능한 현실 물리 환경에 직접 부딪히며 상황을 인지하고 돌발 변수에 대처하도록 만들 수 있어 피지컬 AI 시대의 필수 기술로 꼽히고 있다.

첫 번째 성과는 산업 현장에서 바로 수집한 오프라인 데이터로도 인공지능을 효과적으로 학습시킬 수 있는 ‘자기 개선 스킬 학습법’(SISL)이다. 스킬은 복잡하고 긴 작업을 효율적으로 해결하기 위해 로봇 등의 연속적인 행동을 재사용 가능한 여러 세부 단위로 나눈 것이다. SISL은 더 유용한 스킬을 능동적으로 발견하고, 모델 내의 노이즈를 지속적으로 제거해 오류가 섞인 데이터로도 높은 작업 성공률을 유지할 수 있다.

복잡하고 긴 작업의 성공률을 높일 수 있는 기술도 내놨다. 강화학습은 과업이 복잡할 경우 목표를 여러 개의 하위 단위로 쪼개 수행하는데, 문제는 로봇이 물리적으로 도달할 수 없는 잘못된 하위 목표를 설정할 경우 전체 학습 효율이 떨어진다는 점이다. 연구팀은 실패한 시도와 부분적으로 성공한 데이터를 분석해 도달 가능한 목표를 명확히 구분하는 ‘엄격한 하위 목표 실행(SSE)’ 학습기술을 개발해 이 문제를 해결했다.

군집비행과 같이 여러 AI 에이전트들이 협력해야 하는 상황에서 발생하는 최적화 문제를 해결할 수 있는 해법도 제시했다. 다중 에이전트 강화학습(MARL) 환경에서 훈련 중 상황이 변해 최적의 행동 기준이 달라질 때 AI가 차선책에만 머무르는 현상을 극복한 성과다. 연구팀은 하나의 최적 행동에만 의존하던 기존 알고리즘의 단점을 보완해, 여러 대안적 행동 가치를 동시에 기억하고 평가하는 ‘연속적 하위 가치 Q-러닝(S2Q)’ 기술을 개발했다.

이번 연구는 이상현, 황재박, 조용현 연구원이 각 연구의 제1저자로 참여했다.

한승열 교수는 “이번 연구는 제한된 데이터와 불확실한 환경에서도 강화학습을 안정적으로 적용할 수 있는 가능성을 보여준 것”이라며 “자율주행, 로봇, 스마트 제조 등 다양한 분야로의 확장이 기대된다”고 말했다.