경찰 사이버분석팀 신설 온라인 가짜뉴스 삭제·차단 요청 범죄 혐의 확인될 경우 수사 착수

[헤럴드경제=전새날 기자] 중동전쟁을 테마로 한 확인되지 않은 정보가 온라인에서 무분별하게 확산하는 가운데 경찰은 모니터링과 수사를 연계한 전담팀까지 꾸렸다.

20일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자 간담회에서 박정보 청장은 “허위 정보 모니터링을 전담할 사이버분석팀을 신설했다”고 밝혔다. 지금까지는 사이버수사대 2개 팀이 수사 업무와 병행하면서 모니터링도 담당했으나 허위 정보의 종류와 양이 줄지 않자 전담 조직을 별도로 만든 것이다.

5명 규모로 운영되는 전담팀은 온라인상 가짜뉴스를 집중적으로 모니터링하고 삭제·차단 요청을 담당한다. 범죄 혐의가 확인될 경우 수사팀과 연계해 수사에도 나설 방침이다.

경찰에 따르면 현재까지 중동전쟁 관련 허위 정보 유포와 관련해 총 9건의 고소·고발이 접수됐다. 경찰은 6개 유튜브 계정을 대상으로 수사를 진행 중이다. 또 관련 허위 게시글 57건을 모니터링해 방송통신심의위원회에 삭제 및 차단을 요청했다.

현재 수사 대상에 오른 유튜브 채널들은 ‘울산 석유 비축기자 원유 90만 배럴이 북한에 유입됐다’, ‘정부가 달러를 강제 매각했다’ 같은 미확인 정보를 취급해 문제가 됐다.

박 청장은 “가짜뉴스 유포는 사회적 갈등과 혼란을 초래하는 심각한 범죄”라며 “가용한 모든 수단을 동원해 허위 정보 생산·유포 행위에 엄정 대응할 것”이라고 강조했다.