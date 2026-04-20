블록체인 ‘캔톤 네트워크’ 참여 디지털 금융 생태계 연결성 강화

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한화투자증권은 글로벌 금융 특화 블록체인 인프라 기업인 ‘디지털에셋’(Digital Asset Holdings LLC)과 업무 협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

미국 뉴욕에 본사를 둔 디지털에셋은 골드만삭스, 미국예탁결제원(DDCC), 결제 인프라 기관 유로클리어, 홍콩거래소(HKEX) 등 주요 금융 기관들이 채택한 블록체인 ‘캔톤 네트워크’를 운영하고 있다.

캔톤 네트워크는 금융 특화 개방형 블록체인으로, 금융기관 간 자산 이동과 협력을 자유롭게 하는 상호운용성이 특징이다.

양사는 이번 협약을 토대로 금융 시장 내 디지털 전환 흐름에 대응하기 위한 전략적 협력 관계를 구축한다. 특히 한화투자증권은 캔톤 네트워크에 참여해 주요 글로벌 금융기관들과 동일한 인프라 상에서 협력할 수 있는 기반을 확보할 계획이다.

유발 루즈 디지털에셋 최고경영자는 “강력한 디지털 혁신 생태계를 보유한 한국은 캔톤 네트워크 확장에 있어 매우 중요한 시장”이라며 “한화투자증권은 이러한 변화를 가속화할 미래지향적인 파트너”라고 강조했다.

장병호 한화투자증권 대표이사는 “이번 협력으로 글로벌 금융 생태계와의 연결성을 강화하고 미래 금융 환경 변화에 선제적으로 대응해 나갈 것”이라고 말했다.