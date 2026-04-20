308만㎞ 주행 차량 1대 확인 “초장기 운행 사례로 상징성 확보”

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 트럭 공식 수입사 스타트럭코리아는 고객 차량 운행 데이터를 집계한 결과 100만㎞부터 200만㎞, 300만㎞에 이르는 다양한 주행 구간에서 장기 운행 차량이 확인됐다고 20일 밝혔다.

특히 이번 데이터에서는 지난 15일 기준 308만㎞를 주행한 차량이 1대 확인됐다. 해당 차량은 20여 년 전 신차로 출고돼 최초 고객이 현재까지 장기 운행 중이다. 308만㎞는 지구 약 77바퀴에 해당하는 거리로, 차량의 내구성과 함께 장기간에 걸친 체계적인 유지관리 역량이 결합된 결과로 평가된다.

또한 지난 15일 기준 200만㎞ 이상 300만㎞ 미만 주행한 벤츠 트럭은 약 80대, 100만㎞ 이상 200만㎞ 미만 주행 차량은 약 1100대로 집계됐다. 이 가운데 290만㎞를 돌파하여 곧 300만㎞ 달성을 앞둔 고객도 2명 확인됐다.

스타트럭코리아는 이러한 장기 운행 데이터를 기반으로 ‘스타밀리언클럽’ 멤버십 프로그램을 운영하고 있다. 스타밀리언클럽은 벤츠 트럭 전 고객이 가입할 수 있으며 100만㎞, 200만㎞, 300만㎞ 이상 등 주행 구간별로 차별화된 서비스를 제공한다. 이와 함께 고객의 주행 기록을 공식적으로 인정하고, 연 1회 무상 점검 및 예방 정비 지원 등 유지관리 혜택도 제공한다.

동근태 스타트럭코리아 대표이사는 “이번 데이터는 벤츠 트럭의 내구성과 고객의 체계적인 유지관리 노력이 함께 축적된 결과”라며 “스타밀리언클럽이 최초 기대했던 것보다 더 많은 고객들의 관심과 성원을 받고 있는 만큼 이에 대한 감사의 의미로 이벤트를 마련했으며, 앞으로도 차량을 장기간 안정적으로 운행할 수 있도록 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다.