일본 투자자 “11월까지 투자 확대” 유로클리어·장기물 유동성 개선 요구 정부 “글로벌 스탠다드 맞춰 시장 정비”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국 국고채의 세계국채지수(WGBI) 편입 이후 일본계를 중심으로 외국인 자금 유입이 본격화되는 가운데, 정부가 현지 투자자들과 접촉하며 투자 흐름 점검과 추가 유입 확대에 나서고 있다.

재정경제부는 허승철 국고정책관이 지난 16~17일 일본 도쿄를 방문해 FTSE Russell, GPIF 등 주요 금융기관 9곳과 릴레이 면담을 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 일정은 WGBI 편입 이후 초기 투자 흐름을 점검하고 일본계 자금 유입을 가속화하기 위한 투자설명회(IR) 성격이다.

정부에 따르면 3월 말부터 일본 투자자를 중심으로 한국 국고채에 대한 신규 투자가 이어지고 있다.

투자자들은 4월 편입 개시를 기점으로 투자를 시작했으며, 편입 비중이 확대되는 11월까지 투자 규모를 지속적으로 늘릴 계획이라고 밝혔다.

시장 평가도 우호적이다. 일본 투자자들은 한국 정부의 시장 선진화 의지와 제도 개선 노력을 긍정적으로 평가하며, 한국 국고채를 매력적인 투자처로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

다만 투자 확대를 위해선 일부 제도적·운영상 보완 과제도 제기됐다.

투자자들은 유로클리어 등 국제예탁결제기구(ICSD)를 통한 투자 접근성이 개선될 필요가 있다고 강조했다. 또한 만기 20년 이상 장기물 국고채의 유동성 관리 강화도 요청했다.

허 국고정책관은 “해외 투자자들이 한국 시장 투자 과정에서 걸림돌을 느끼지 않도록 최선을 다하겠다”며 “투자자 의견을 정책에 적극 반영해 국고채 시장을 글로벌 스탠다드에 맞게 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

정부는 ‘WGBI 상시점검 및 투자유치 추진단’을 중심으로 유로클리어 활용 확대 등 개선 과제를 검토하고, 해외 투자자 대상 IR도 지속 확대할 방침이다.