관광버스 주차구역 위치, 주차 질서 준수 등 안내

[헤럴드경제=손인규 기자] 종로구(구청장 정문헌)는 국립민속박물관과 창경궁 일대에서 ‘관광버스 주차질서 확립 합동 캠페인’을 추진한다고 밝혔다.

봄철 방문객 증가로 인한 불법 정차와 무질서한 승하차를 현장에서 바로잡고 교통혼잡과 보행 안전 문제를 해소하려는 조치다.

이번 캠페인은 4월 22일 국립민속박물관, 5월 7일 창경궁 흥화문 앞에서 각각 진행하며 종로구와 서울시, 경찰서, 국립민속박물관, 궁능유적본부, 관계 동주민센터 등이 함께한다.

최근 관내 주요 관광지에는 방문객과 차량 통행이 늘어남에 따라 관광버스 불법 정차와 임의 승하차가 반복되고 있다. 이에 따라 차량 흐름이 지체되고 보행 동선이 침해되며 안전 우려가 커지는 상황이다.

구는 이번 캠페인을 통해 관광버스 운전자에게 전용 주차구역 위치와 인근 주차장 이용 방법을 명확히 안내하고 지정 구역 내 승하차 원칙과 주차 질서 준수를 알릴 계획이다. 또한 현장 홍보와 계도를 병행해 즉각적인 행동 변화를 끌어낼 방침이다.

정문헌 구청장은 “국립민속박물관과 창경궁 일대는 시민과 관광객이 밀집하는 대표 공간으로 관광버스 주차질서 확립이 곧 안전 확보로 이어진다”며 “불법주정차를 줄여 누구나 안심하고 찾을 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.