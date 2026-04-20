5월 4일까지 원서 접수...전국 4개 권역서 7월 개최 입상자 전국대회 출전 기회 부여

[헤럴드경제=김용훈 기자] 발달장애인의 직업 역량을 겨루는 기능경기대회가 참가자 모집에 들어갔다.

20일 고용노동부는 한국장애인고용공단과 함께 ‘2026년 발달장애인기능경기대회’ 원서접수를 20일부터 다음달 4일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 대회는 발달장애인의 기능 향상과 직업적 자긍심을 높이기 위해 매년 열리는 행사로, 올해는 7월 1일 수도권 권역을 시작으로 10일까지 전국 4개 권역(수도권·중부권·영남권·호남권)에서 순차적으로 개최된다.

경기 종목은 ▷데이터입력 ▷바리스타 ▷영상콘텐츠편집 ▷사무행정 등 4개 기본 직종과 ▷E-스포츠 ▷요양보호보조 등 2개 특화 직종 등 총 6개다.

입상자에게는 상장과 메달, 상금이 수여되며 기본 직종 입상자는 오는 9월 부산에서 열리는 전국장애인기능경기대회 참가 자격도 주어진다.

참가를 희망하는 장애인은 접수 기간 내 전자우편 또는 우편으로 원서를 제출하면 된다. 자세한 사항은 한국장애인고용공단 홈페이지나 접수 사무국을 통해 확인할 수 있다.