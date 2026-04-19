지하 4층~지상 38층, 총 1048가구 초·중·고 도보권…용지공원 가까워

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 지난 18일 경남 창원 용호3구역 재건축정비사업 시공사로 선정됐다고 19일 밝혔다. 사업비는 약 3967억원 규모다.

창원 용호3구역 재건축정비사업은 경남 창원시 성산구 용호동 67-2번지 일대에 용호무학아파트를 재건축해 지하 4층~지상 38층, 아파트 6개 동, 총 1048가구 및 부대복리시설을 조성하는 사업이다.

용호3구역은 용호초, 용남초, 반송중, 창원용호고 등이 인접해 초등학교부터 고등학교까지 모두 도보로 통학할 수 있다. 창원을 대표하는 용지공원도 가깝다. 창원시청, 롯데백화점 창원점, 창원스포츠파크, 창원컨벤션센터 등 다양한 행정∙생활 인프라도 가까이에 있다.

롯데건설은 인근 용지공원과 반송공원을 모두 조망할 수 있는 스카이 테라스를 조성할 계획이다. 또한 단지에 거대한 야외 미술관을 연상케 하는 센트럴 갤러리를 중심으로, 다양한 테마공원과 최장 1km의 순환 산책로를 배치할 예정이다.

한편 롯데건설은 서울 송파구 가락극동아파트 재건축(4840억원)과 성동구 금호제21구역 재개발(6242억원)에 이어 이번 수주로 올해 도시정비사업 누적 수주액 1조5049억원을 달성했다.