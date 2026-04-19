[헤럴드경제=최원혁 기자] 홍준표 전 대구시장이 이재명 대통령과 비공개 회담 후 불거진 총리설에 대해 “백수라 밥 준다고 해서 간 것”이라고 해명했다.

18일 홍 전 시장은 자신의 유튜브 채널 ‘TV홍카콜라’에서 “오찬은 참새들이 조잘거리는 것과 달리 나라의 안정과 번영을 위한 말들을 한 시간 반 정도 자연스럽게 이야기하고, 옛날이야기와 허심탄회한 말들이 오간 자리였다”며 “오해 안 하셔도 된다”고 밝혔다.

홍 전 시장은 대통령 오찬 성사에 관한 배경에 대해 “김부겸 전 총리를 지지한 것이 아니다”라며 “보름 더 전에 홍익표 정무수석에게서 대통령이 오찬을 한 번 하고 싶어 한다는 전화를 받았다. 그래서 나는 지금 당적도 없고 백수 신세니까 밥 먹을 곳도 마땅치 않은데 밥 한번 준다고 하니 내가 가겠다고 이야기했다”고 말했다.

그러면서 홍 전 시장은 이 대통령에게 TK신공항 지원과 이명박 전 대통령에 대한 법적 제한 완화 등을 부탁했다고 설명했다.

대통령과의 오찬이 비밀 오찬이 아니라는 말도 강조했다. 홍 전 시장은 “청와대 오찬은 기본적으로 비서실장과 정무수석이 대통령 지시를 받아적어야 하기 때문에 배석한다”며 “비밀스러운 자리였다면 대통령과 독대할 수 있는 안가 오찬을 했을 것”이라고 했다.