라인그룹은 오는 18일 경기도 화성시 동탄2신도시 신주거문화타운 일원에 조성되는 ‘동탄 파라곤 3차’의 견본주택을 개관하고 본격적인 공급에 나선다고 밝혔다.

경기도 화성시 동탄2지구 A58블록에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 20층, 18개 동, 전용면적 82~108㎡ 총 1,247가구 규모의 대단지로 조성된다. 공공지원 민간임대 시장에서 희소성이 있는 중대형 평형으로만 구성되어 가족 단위 실수요자들의 층이 두터울 것으로 전망된다.

해당 단지는 최장 10년간 거주가 가능해 주거 안정성이 높다. 거주 기간 동안 취득세와 재산세 등 각종 보유세 부담이 없으며 주택 수 산정에서도 제외된다. 임대보증금 반환에 대한 우려를 덜 수 있다는 점도 특징이다.

단지는 용적률을 140% 미만, 건폐율을 12%대로 낮춰 동 간 간격이 넓고 쾌적한 주거 환경을 제공한다. 단지 내에는 다양한 조경 시설이 조성되는 공원형 설계가 적용될 예정이다. 세대 내부는 3.5~4베이 맞통풍 구조(일부 세대 제외)와 광폭 거실 등 평면 설계를 도입했으며, 피트니스 센터, 실내 골프연습장, 탁구장 등 커뮤니티 시설도 마련된다.

교통 여건으로는 동탄역을 통해 GTX-A 노선과 수서고속철도(SRT) 이용이 가능해 서울 강남권 접근이 용이하다. 향후 동탄 도시철도(트램) 도입도 계획되어 있다. 또한 경기 남부권 반도체 메가 클러스터의 배후 주거지로 주목받고 있으며, 남사터널 신설과 국지도 82·84호선 개통이 추진되고 있어 용인 반도체 국가산단으로의 이동이 수월해질 것으로 보인다.

교육 환경도 체계적으로 갖춰져 있다. 오는 9월 개교 예정인 다올초등학교가 가깝고, 반경 1km 내에 화성신동중, 신동고 등이 위치해 도보 통학 여건이 양호하다. 신동 상업지구와 목동 생활권의 학원가 이용도 편리하다.

관계자는 수도권의 전세 시장 불안정 속에서 장기간 안정적인 거주가 가능한 점이 긍정적인 반응을 얻고 있다며, 특히 민간임대주택으로는 드문 중대형 구성과 인근 반도체 클러스터 조성에 따른 영향이 수요자들의 문의로 이어지고 있다고 설명했다.

동탄 파라곤 3차의 견본주택은 경기도 화성시 여울동 일원에 마련된다.