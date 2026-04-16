81개 소비재 中企 일본 시장 공략 나서 일본 바이어 전년 대비 2배 급증 돈키호테·이온·이토추 등 600여 개사 참가

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국무역협회(KITA)는 엑스포럼과 공동으로 오는 18일까지 사흘간 일본 도쿄 선샤인시티 컨벤션센터에서 ‘2026 도쿄 K-프리미엄 소비재전’을 개최한다고 16일 밝혔다.

‘K-프리미엄 소비재전’은 무역협회가 매년 해외 주요 도시에서 개최하는 B2B 전시·상담회로, 우리나라 소비재 기업과 현지 바이어를 직접 연결해 실제 수출 성과로 이어지도록 지원하는 플랫폼이다.

일본에서만 25회째를 맞는 올해 행사는, 4년 연속 일본 수입 화장품 시장 점유율 1위를 지키고 있는 K-뷰티의 열풍을 식품·생활용품 등 소비재 전반으로 넓히기 위해 마련됐다. ▷미용·화장품 ▷식품 ▷생활용품 ▷가전·IT 등 일본 진출을 희망하는 국내 우수 소비재 기업 81개사가 참가해 일본 유통 바이어 600여 개사와 800여 건의 1:1 수출 상담을 진행할 예정이다.

특히, 올해는 일본 바이어 참가 규모가 전년(305개사) 대비 2배 가까이 늘었다. 이 중에는 팬퍼시픽인터내셔널(돈키호테 지주사), 이온리테일, 마루이, 빅카메라, 로프트 등 대형 유통사부터 이토추, 스미토모, 소지츠 등 종합상사의 유통 체인 등 50여 빅바이어도 포함됐다.

비즈니스 상담 외에도 바이어와 일반 소비자들이 직접 체험하고 즐길 수 있는 B2C 행사도 마련됐다. 한국의 길거리 음식을 체험해 볼 수 있는 ‘K-스트릿푸드마켓’ 등 프로그램과 더불어, 스페셜 게스트로 개막식에 참석한 배우 유승호의 현지 팬미팅도 큰 관심을 모았다.

이인호 한국무역협회 부회장은 개막식에서 “K-소비재는 일시적인 유행이 아닌 품질과 브랜드 파워를 갖춘 프리미엄 시장의 한 축“이라며 ”일본의 K-뷰티 열풍을 푸드·리빙 등 다양한 분야로 확대해 우리 기업의 현지 진출이 더욱 폭넓고 지속 가능한 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, 무역협회는 일본 도쿄를 시작으로 베트남 호치민(6월), 프랑스 파리(6월), 인도네시아 자카르타(9월), 미국 LA(10월) 등 세계 주요 도시에서 ‘K-프리미엄 소비재전’을 연속 개최해 국내 소비재 기업의 해외 판로 개척을 지원할 예정이다.