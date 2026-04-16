[헤럴드경제=이원율 기자]관세청 광주본부세관은 광주지검·광주출입국사무소·국정원과 공조해 메스암페타민(필로폰)을 밀수입한 라오스인 A(32) 씨를 붙잡았다고 16일 밝혔다.

A 씨는 지난 2월 태국발 특송화물을 통해 필로폰 5㎏ 상당을 밀수입한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)를 받는다.

광주세관은 해외로 도주한 총책 B(31·라오스인) 씨도 추적하고 있다. A 씨는 최근 검찰에 구속 송치했다.

광주세관은 지난해 12월 국정원으로부터 태국에서 국내로 발송 예정이었던 화물 속에 필로폰이 적발됐다는 첩보를 받았다.

이후 유사한 유형의 마약류 밀수입 정보를 검찰로부터 받아 정보분석에 착수, 국내외 반입 패턴 분석을 통해 광주와 경기도 용인 소재 택배 수신 주소를 특정한 뒤 감시를 이어왔다.

그 결과 지난 2월 용인으로 배송 예정이었던 특송 화물에서 과자·초콜릿·커피 봉지에 포장된 필로폰을 적발할 수 있었다.

광주세관은 검찰·출입국사무소·국정원과 정보를 공유하고 합동으로 택배를 수취하던 A 씨를 긴급 체포했다.

국내 한 제조업 공장에서 일하던 A 씨는 B 씨의 금전 제안을 받고 필로폰을 국내에서 수취한 것으로 파악됐다.

한편 지난해 12월에는 전남경찰청 형사기동대 마약범죄수사계가 태국 파타야에서 국내로 대마초를 밀반입한 혐의로 A 씨 등 40대 남녀 2명을 구속 송치한 일이 있었다.

이들은 지난 9월28일 태국 파타야에서 대마초 2㎏을 여행용 가방에 담아 공항을 통해 입국하려 한 혐의를 받았다.

이들 또한 상등품 대마초 약 2㎏을 태국 과자봉지로 위장해 단속을 피하려고 한 것으로 조사된 바 있다.