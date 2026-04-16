FX API 활용 실시간 정보공유·거래

하나은행이 넥스트증권과 해외 투자자의 국내 주식 투자 편의성을 높이기 위한 외환·수탁 인프라 구축에 나선다.

하나은행은 15일 서울 을지로 본점에서 넥스트증권과 ‘외환거래(FX) 및 외국인 증권투자 보관업무(커스터디)’에 관한 업무협약(MOU·사진)을 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 협약은 외환시장 구조 개선과 외국인 주식통합매매계좌 도입 등 정부의 자본시장 선진화 정책에 발맞춰 해외 투자자의 국내 시장 접근성을 높이기 위해 추진됐다.

양사는 ▷FX 응용프로그램인터페이스(API)를 활용한 실시간 환율 정보 공유 및 거래 ▷해외 증권사의 국내 거래소 결제를 위한 외국인 증권투자 보관업무 ▷해외 투자자 대상 24시간 실시간 환율 적용 등 분야에서 협력하기로 했다.

그간 원/달러 거래 시간 제한으로 불편을 겪어온 해외 투자자들의 거래 편의성이 개선될 것으로 기대된다. 주식 매매 이후 원화 결제와 공시 서비스 등 부가서비스도 함께 제공해 외국인 투자자 친화적 시장 조성에 기여할 전망이다.

조범준 하나은행 자금시장그룹 상무는 “앞으로도 외환 선도은행으로서 자본시장 전반의 금융 서비스를 혁신해 원화 국제화에 기여하겠다”고 말했다.

김승연 넥스트증권 대표는 “금융당국의 정책 방향에 맞춰 신규 금융투자 서비스 출시 전 필요한 외환 및 수탁 인프라를 사전에 구축하기 위한 협력”이라고 했다. 유혜림 기자