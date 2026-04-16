대통령 주재 수석보좌관회의 ‘K-산업 제조 주권’ 세월호 12주기 맞아 “돈보다 생명 중시 문화 정착” 원유·나프타 확보해 온 강훈식 비서실장 공개 치하

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령은 16일 “첨단기술과 인재를 국가 안보 차원에서 중점 보호하고, 혁신적인 제품은 정부가 공공 조달 등으로 먼저 수요 창출에 앞장서야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 ‘K-산업 제조 주권 강화’를 주제로 주재한 수석보좌관회의에서 “제조업 비중이 높은 우리 입장에서는 국가의 명운을 걸고 파격적인 혁신에 나서야 된다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 최근 전 세계적으로 보호무역주의가 중시되고 지정학적 리스크가 커진다고 지적한 뒤 “글로벌 산업 무역 질서가 중대한 전환점을 맞고 있다”고 진단했다.

이어 “지방의 제조 역량 혁신, 인공지능(AI) 기반 제조 생태계 구축, 안정적 제조 주권 확보를 위한 한국판 국부 펀드 설립 등에도 만전을 기해야 될 것”이라고 강조했다.

국부펀드 조성은 대선후보 시절부터 언급해온 내용이다. 이 대통령은 지난해 5월 SNS를 통해 100조원 규모의 국부펀드 설립을 골자로 한 구상을 소개하며 “모태펀드 예산을 확대하고, 안정적인 운영을 위해 존속기간을 연장하겠다”고 밝힌 바 있다.

이 대통령은 이날 4·16 세월호 참사 12주기를 맞아 희생자들의 명복을 빌고 유족들의 아픔을 위로하기도 했다.

이 대통령은 “참사의 고통을 기억하고 희생자들의 상처를 따뜻하게 보듬으며, 안전보다 비용을, 생명보다 이익을 우선하는 그릇된 인식을 뿌리 뽑아야 되겠다”면서 “돈보다 생명을 중시하는 사회 문화도 확실하게 정착시켜 나가겠다”고 밝혔다.

또 “이런 비극이 반복되지 않도록 우리 모두 최선을 다해야 되겠다”면서 “국민의 생명과 안전이 돈 때문에, 국가의 부재 때문에 위협받는 일이 다시는 발생하지 않도록 국정책임자로서 최선을 다하겠다는 약속을 드린다”고 강조했다.

중동전쟁으로 인한 에너지 수급 위기를 극복하기 위해 사흘 전 중앙아시아와 중동 4개국을 방문하고 원유 2억7300만 배럴과 나프타 210만t을 확보해 돌아온 강훈식 대통령 비서실장을 향해서는 공개적으로 치하했다.

이 대통령은 “중동전쟁으로 인한 비상대응체계의 고삐를 다시 한번 단단하게 조이고 원유와 필수 원자재 추가 확보에 총력을 기울여야 되겠다”면서 “정부는 이번에 확보한 물량들이 빠르게 국내로 도입될 수 있도록 후속 협의와 관련 절차를 신속하게 진행해야 할 것”이라고 당부했다.

강 실장에게는 “잠도 잘 못 잤을 텐데 큰 성과내서 칭찬드린다”고 말했다.