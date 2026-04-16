[헤럴드경제=이원율 기자]그룹 방탄소년단(BTS)의 새 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)이 지난 9일 고양에서 시작됐다. 이런 가운데, 빅히트 뮤직은 외신들의 호평이 이어지고 있다고 밝혔다.

이에 따르면 영국 BBC는 “단순히 글로벌 메가스타를 다시 만나는 데 그치지 않고, 모두에게 사랑받는 그룹의 존재감을 실감한 자리”라며 “한국 그룹 사상 최대 규모의 투어로 기록될 것”이라고 전했다.

앞서 경기 고양시 고양종합운동장 주경기장에서 9일과 11~12일 3차례 열린 이번 공연은 전회차 매진됐다. 동원 관객수는 13만2000여명이었다. 360대 무대와 경회루, 건곤감리 등 한국적 상징을 세트 디자인에 반영해 우리만의 예술미도 부각했다.

영국 음악 전문지 NME는 “방탄소년단이 이번 공연을 통해 새로운 장을 열었다”며 “K팝 공연에서 통상 기대되는 요소에서 벗어나는 새로운 방향을 제시했다”고 했다.

미국 빌보드는 “수록곡 ‘보디 투 보디’(Body to Body) 무대에선 전통 민요인 ‘아리랑’이 녹아들고, 관객들이 이를 함께 부르는 장면이 그날 밤 가장 인상적인 순간 중 하나”라며 “이번 공연에서만 느낄 수 있는 특별한 장면이었다”고 했다.

방탄소년단은 오는 17~18일 도쿄돔 공연 후 북미, 유럽, 남미 등 전 세계 34개 도시에서 85회에 걸친 월드투어를 펼친다.

방탄소년단이 지난달 발매한 신곡 ‘스윔’(SWIM) 뮤직비디오는 전날 유튜브 1억뷰를 달성했다.

방탄소년단은 이 곡으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 1위로 진입(4월4일자)한 후 3주 연속 ‘톱5’에 오르기도 했다.

그런가 하면, 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나인 ‘아메리카 뮤직 어워즈’(AMA)에서 대상 격인 ‘올해의 아티스트’ 등 3개 부문 후보에도 오른 상황이다.

방탄소년단은 배드 버니, 브루노 마스, 테일러 스위프트 등 쟁쟁한 팝스타들과 경합을 벌이게 된다.