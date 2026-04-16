[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 서인영이 ‘쥬얼리’ 재결합에 대해 솔직한 심정을 털어놨다.

15일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘회개하고 교회에서 온종일 찬양하는 서인영 신앙생활 최초 공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서 서인영은 교회로 이동하는 차 안에서 제작진과 대화를 나누던 중 쥬얼리 재결합 이야기를 언급했다.

제작진이 “쥬얼리가 다시 뭉쳤으면 좋겠다”고 말하자 서인영은 “나도 그렇다”고 답하며 팀에 대한 애정을 드러냈다.

그러면서 재결합이 쉽지 않은 이유에 대해서는 선을 그었다.

서인영은 “사정이 있다. 그런데 그게 나 때문은 아니다”며 “사람들이 많이 오해한다. 다 나 때문이라고 생각하는데 아니다”고 강조했다. 이어 “무슨 일만 있으면 다 나한테 연락이 온다. 사고만 치면 다 나인 줄 안다”며 그간의 이미지로 인해 억울한 상황을 겪고 있다고 토로했다.

또 과거 ‘욕설 논란’ 당시 함께했던 매니저도 언급했다. 서인영은 “그분이 지금 필리핀에 있다고 하더라. 놀러 오라고 한다”며 “항상 내가 억울한 부분을 대신 얘기해주겠다고 할 만큼 의리가 있다”고 말했다.

한편 서인영은 2002년 걸그룹 쥬얼리 2기로 데뷔해 ‘슈퍼스타’ ‘네가 참 좋아’ 등 히트곡을 통해 대중의 주목을 받았다. 2009년 탈퇴후 솔로로 전향해 ‘신데렐라’ 등 다양한 음악으로도 사랑을 받았다. 서인영이 소속된 쥬얼리는 2015년 공식 해체했다.