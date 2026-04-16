[유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’]
[유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 서인영이 ‘쥬얼리’ 재결합에 대해 솔직한 심정을 털어놨다.

15일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘회개하고 교회에서 온종일 찬양하는 서인영 신앙생활 최초 공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서 서인영은 교회로 이동하는 차 안에서 제작진과 대화를 나누던 중 쥬얼리 재결합 이야기를 언급했다.

제작진이 “쥬얼리가 다시 뭉쳤으면 좋겠다”고 말하자 서인영은 “나도 그렇다”고 답하며 팀에 대한 애정을 드러냈다.

그러면서 재결합이 쉽지 않은 이유에 대해서는 선을 그었다.

[유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’]
[유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’]

서인영은 “사정이 있다. 그런데 그게 나 때문은 아니다”며 “사람들이 많이 오해한다. 다 나 때문이라고 생각하는데 아니다”고 강조했다. 이어 “무슨 일만 있으면 다 나한테 연락이 온다. 사고만 치면 다 나인 줄 안다”며 그간의 이미지로 인해 억울한 상황을 겪고 있다고 토로했다.

또 과거 ‘욕설 논란’ 당시 함께했던 매니저도 언급했다. 서인영은 “그분이 지금 필리핀에 있다고 하더라. 놀러 오라고 한다”며 “항상 내가 억울한 부분을 대신 얘기해주겠다고 할 만큼 의리가 있다”고 말했다.

한편 서인영은 2002년 걸그룹 쥬얼리 2기로 데뷔해 ‘슈퍼스타’ ‘네가 참 좋아’ 등 히트곡을 통해 대중의 주목을 받았다. 2009년 탈퇴후 솔로로 전향해 ‘신데렐라’ 등 다양한 음악으로도 사랑을 받았다. 서인영이 소속된 쥬얼리는 2015년 공식 해체했다.


choigo@heraldcorp.com