[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 김구라가 전처의 빚 액수에 대해 “알려진 것만 17억원”이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

김구라는 14일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’(동상이몽)에 이상민, 이봉원, 김병현과 함께 출연했다.

이날 방송에서 이상민이 “(빚이) 밝혀진 금액만 69억원이었다”고 고백하자 김구라는 “나도 알려진 건 17억일 뿐”이라고 답했다. 이어 “인연이 정리되는 시간이 있다”며 “큰 어려움이 있었지만 결국 딛고 일어났다”고 했다.

김구라는 과거 전처와 관련된 채무 문제로 17억 원대 빚을 떠안으며 힘든 시기를 보낸 바 있다. 특히 해당 채무를 약 3년 만에 모두 갚은 사실이 알려지며 화제를 모으기도 했다.

실제 김구라는 1997년 비연예인과 결혼해 1998년 아들 그리(김동현)를 얻었으나, 2015년 전처의 채무와 보증 문제로 재산 가압류까지 겪으며 이혼했다.

김구라는 이 채무가 법적 상환 의무가 없는 전처의 개인 채무였지만 이를 자신이 상환했다. 김구라는 한 방송에서 “내 채무는 아니지만, 도의상 갚은 것”이라며 “위자료가 아닌 넓은 의미의 재산분할”이라고 설명했다. 김구라가 해당 빚은 갚은 시점은 2018년경이었던 것으로 알려졌다.

채무를 모두 청산한 김구라는 2020년 12세 연하 비연예인과 재혼해 2021년 딸을 얻었다. 그는 전처 명의의 불교단체 기부 자동이체를 이혼 후에도 계좌에서 그대로 유지하고 있는 사실을 알리기도 했다.