과학기술정보통신부(부총리/장관. 배경훈)가 주최하는 ‘2026 월드IT쇼(WIS 2026)’가 오는 4월 22일부터 24일까지 3일간 서울 코엑스 A·B·C홀에서 열린다. 올해 18회를 맞는 이번 행사는 “생각을 넘어 행동으로: AI, 현실을 움직이다”를 슬로건으로, 17개국 460개사·1,400여 부스 규모로 치러진다. 특히 올해는 ‘K-AI반도체 생태계관’이라는 신규 특별전시관과 함께 4개의 신규 부대행사가 처음으로 마련돼 이목을 집중시키고 있다.

■ 신설 특별전시관: K-AI반도체 생태계관

올해 WIS 2026의 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 ‘K-AI반도체 생태계관’의 신설이다. 대한민국 AI 산업의 핵심 인프라인 반도체 기술과 K-AI 역량을 한자리에서 선보이는 이 전시관은 생성형 AI, 온디바이스 AI, AI 에이전트 플랫폼 등 최첨단 반도체 기반 AI 솔루션과 국내 유망 기업들의 기술력을 집중 조명한다. 어워드테크관, 글로벌관, K-엔터테크관 등 특별전시관과 함께 운영되며, AI·ICT 산업 전반의 혁신 성과를 대내외에 알리는 전략적 전시 공간 역할을 할 전망이다.

■ 신규 부대행사 ① K-피지컬AI 라운드테이블

4월 23일 오전 11시부터 정오까지 코엑스 스튜디오159에서 ‘K-피지컬AI 라운드테이블’이 개최된다. 최근 글로벌 AI 업계의 화두로 부상하고 있는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’-즉, 현실 세계와 상호작용하는 로봇·자율시스템·공간지능 기술-에 관한 심층 논의의 장이다.

과기정통부 주요 인사가 참여하는 이 프로그램에서 피지컬 AI 기반의 K-AI 혁신 기술 동향과 산업·국가 경쟁력 강화 방안을 논의하며, 주요 기업 및 연구기관 대표들이 한 자리에 모여 실질적인 협력 방안을 모색한다. 국내 피지컬 AI 생태계의 현주소를 점검하고 글로벌 시장 진출 전략을 논의하는 데 초점을 맞출 예정이다.

■ 신규 부대행사 ② AI·ICT 인사이트 포럼

4월 24일 오후 1시부터 4시까지 코엑스 스튜디오159에서 ‘AI·ICT 인사이트 포럼’이 열린다. 급변하는 AI·ICT 기술 환경 속에서 산업계와 정책 당국이 함께 방향을 모색하는 이 포럼은 국가 AI 대전환의 전략적 방향을 제시하는 데 초점을 맞춘다.

생성형 AI 확산 이후의 산업 생태계 변화, 온디바이스 AI·AI 에이전트의 활용 사례, ICT 규제·정책 동향 등 업계의 핵심 관심사를 중심으로 세션이 구성된다. 국내외 전문가들이 발제와 패널 토론을 통해 실무적 인사이트를 공유할 예정으로, ICT 기업 임원 및 정책 담당자라면 주목할 만한 프로그램이다.

■ 신규 부대행사 ③ K-엔터테크 글로벌 서밋

4월 24일 오전 11시부터 오후 5시 30분까지 코엑스 3층 C홀 무대에서 ‘K-엔터테크 글로벌 서밋’이 개최된다. 한국 대표 엔터테인먼트 테크 행사를 표방하는 이 서밋은 K-컨텐츠, 엔터테인먼트, AI·플랫폼·이머시브 서비스 기술이 융합된 새로운 산업 생태계를 조명한다.

주최는 K-EnterTech Hub·smartcms이며, AI와 엔터테인먼트의 ‘인간 기술 간 공진화(Co-existence)’를 핵심 화두로 삼아 ▲스페셜 세션(AI·엔터테크 정책 서밋) ▲K팝 팬덤·AI 세션 ▲방송·플랫폼 혁신 세션 ▲크리에이터 이코노미 세션 ▲미디어·FAST 세션 등 총 5개 세션으로 구성된다. 국내외 연사로는 HYBE 미디어 스튜디오, 김공정 조전 AI 콘텐츠 규제 전문 위원, FASTMaster의 Gavin Bridge, Creatives AtWork의 Jayce Tham 등이 참여한다.

■ 신규 부대행사 ④ K-AI 챔피언스 IR 데이

4월 23일 오전 10시 30분부터 낮 12시까지 코엑스 C홀에서 ‘K-AI 챔피언스 IR 데이’가 펼쳐진다. AI 분야의 유망 스타트업과 성장 기업들이 글로벌 투자자·바이어 앞에서 직접 기술력과 비즈니스 모델을 발표하는 IR(투자유치) 피칭 행사다.

과기정통부 주요 인사가 참석하며, 국내 K-AI 챔피언 스타트업들이 지역 전문가·글로벌 VC·전략적 파트너들을 대상으로 발표를 진행한다. 같은 날 오후 3시 30분부터는 ‘K-AI 챔피언 스타트업 간담회’가 별도로 이어져 투자 연계와 글로벌 스케일업 기회 발굴을 지원한다. AI 풀스택 유망 기업의 글로벌 시장 진출을 견인하는 핵심 프로그램으로 자리매김할 것으로 기대된다.

이들 ‘2026 월드IT쇼’ 부대행사 참가 및 참관 사전등록은 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 온라인 사전등록 시에만 무료 입장이 가능하다.