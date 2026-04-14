[헤럴드경제=채상우 기자] 경찰이 개그맨 이진호 씨(39) 씨에 대한 불법도박 혐의에 대해 보완 수사를 완료하고 검찰에 송치했다.

14일 경찰에 따르면 경기 양평경찰서는 지난달 중순 이 씨를 불법 도박 혐의로 수원지검 여주지청에 불구속 송치했다.

당초 이 사건은 강남경찰서에서 먼저 수사를 맡았다. 강남서는 지난해 4월 이 씨를 불구속 송치했지만, 서울중앙지검은 수사 기록을 검토한 뒤 보완 수사를 요구했다. 당시 검찰은 이 씨가 이용한 도박 사이트와 관련자 계좌 등을 추가로 확인하라고 경찰에 요구한 것으로 알려졌다.

강남서는 이후 5개월간 추가 수사를 벌인 뒤 지난해 9월 이 씨를 다시 검찰에 넘겼다. 검찰은 이 씨의 주거지를 고려해 사건을 수원지검 여주지청으로 이송했다. 검찰은 지난해 10월 말 양평경찰서에 사건 보완 수사를 요청했고, 5개월 만에 경찰은 사건을 마무리하고 검찰에 넘겼다.

이 씨는 2024년 10월 인스타그램에 “2020년 우연한 기회로 인터넷 불법 도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고, 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다”고 고백한 바 있다. 불법 도박 자금을 마련하는 과정에서 대부업체와 동료 연예인 등으로부터 빌린 돈만 20억 원 이상인 것으로 알려졌다.

이 씨는 불법 도박 혐의와 별도로 음주운전 혐의로도 검찰에 넘겨진 상태다. 그는 지난해 9월 24일 새벽 술을 마신 채 인천시에서 주거지가 있는 경기 양평군 양서면까지 약 100㎞를 운전한 혐의를 받는다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08% 이상이었던 것으로 조사됐다. 이 씨는 경찰 조사에서 혐의를 인정했다.

이 씨는 지난 1일 자택에서 뇌출혈로 쓰러진 뒤 현재까지 중환자실에서 치료를 받고 있다.