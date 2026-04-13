“다른 나라들도 이란이 석유 못 팔게 협력하고 있어” “이란, 매우 좋지 않은 상태…협상장 안 돌아와도 난 괜찮다”

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[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 미국이 이란을 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치를 발표한 뒤에도 이란과의 휴전이 잘 유지되고 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마이애미에서 돌아와 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 “봉쇄는 내일 오전 10시(미 동부시간·한국시간 13일 오후 11시)부터 발효된다”며 “다른 나라들도 이란이 석유를 팔지 못하도록 협력하고 있다”고 말했다.

협력 국가나 구체적인 협력 방식에 대해서는 언급하지 않았다.

트럼프 대통령은 이란과의 첫 종전 협상이 결렬된 뒤 이날 호르무즈 해협 역봉쇄 카드를 꺼내 들었다. 이란 항구를 출발지나 목적지로 하는 선박들의 통행을 차단함으로써 이란의 ‘석유 자금줄’을 죄겠다는 것이다.

트럼프 대통령은 휴전이 유지되는 것이냐는 취재진의 질문에 “잘 유지되고 있다고 말하겠다”고 답했다.

트럼프 대통령은 이란이 다시 협상에 나설 것으로 생각하는 이유에 대해 “이란은 지금 매우 좋지 않은 상태(in very bad shape)이고 절박한 상황”이라고 말했다. 그러면서도 “그들이 (협상장에) 돌아오든, 돌아오지 않든 상관없다”며 “돌아오지 않더라도 나는 괜찮다”고 밝혔다.

또 “이란이 여전히 핵무기를 원한다는 점이 그날(협상 당일) 밤 분명히 드러났지만, 이란이 핵무기를 갖는 일은 없을 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 “우리는 러시아와 사우디아라비아를 합친 것보다 더 많은 석유를 보유하고 있다”며 “석유를 싣기 위해 우리나라로 향하는 배들이 많다”고도 말했다.

트럼프 대통령은 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대해서도 “우리는 나토에 수조달러를 썼는데 그들은 우리를 위해 그곳에 있어 주질 않았다”, “나토에 매우 실망했다”며 이란전 과정에서 지원에 소극적이었던 나토를 거듭 비판했다.