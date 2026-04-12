[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박용선 국민의힘 포항시장 후보는 12일 “송도, 해도, 형산강 일원을 해양수상레저 관광의 거점으로 만들겠다”고 공약했다.

박 후보는 해양수상레저타운 건설에 대해 “‘워라벨(Work & Lifr Balance)’을 중시하는 사회 분위기 속에서 주목받고 있는 해양수상레저관광 산업의 블루오션적 성장 가능성과 맞닿아 있다”며 “관광 자원 개발을 통해 지역 경제 활성화와 해당 지역 개발을 통한 주민 이익을 실현하겠다”고 설명했다.

이날 박 후보는 송도해수욕장, 해도동 형산강 하류, 형산강 해양수상레저타운을 하나의 해양스포츠 레저 벨트로 연결해 도심 속에서 바다와 강을 동시에 즐길 수 있는 전국 유일의 복합 해양레저 도시를 만들 것 등을 공약했다.

박용선 후보는 “포항은 철강만의 도시가 아닌 203.7Km의 해안선과 형산강, 도심 속 해수욕장을 모두 가진 국내 유일의 해양도시”라며 “바다와 강이 만나는 곳 포항에서 시민에게는 일상 속 해양스포츠를 청년에게는 해양산업 일자리를 그리고 포항에게는 해양수상레저의 메카라는 새로운 미래를 반드시 만들어 내겠다“고 말했다.