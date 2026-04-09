[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 최근 대구에서 발생한 고위험 임산부 의료기관 미수용 사고와 관련, 필수의료 인프라 확충에 총력 대응한다고 9일 밝혔다.

대구시는 전날 고위험 산모와 신생아를 포함한 지역 필수의료 현안에 대한 개선 방안을 논의하기 위해 긴급 점검회의를 열었다.

이날 회의에는 경북대병원·영남대병원·계명대동산병원 병원장들과 대구가톨릭대 모자의료센터장, 칠곡경대어린이병원장 등이 참석했다.

참석자들은 고위험 산모·신생아 치료 협력체계 개선, 중증응급환자 이송·대응 체계 점검, 응급환자 골든타임 확보 방안 등 3가지 안건에 대해 집중 논의했다.

또 필수의료 전공의 부족 문제를 해소하기 위해 필수의료과 수련 추가 수당을 상향 지급하고 지역정책수가를 치료 난이도에 따라 차등 지급하도록 중앙부처에 건의키로 했다.

특히 대구시는 다중이송전원협진망만으로는 고위험 임산부와 같이 고도의 전문성이 필요한 특수 응급상황에서는 한계가 있다는 목소리를 반영해 전용 이송체계를 새롭게 구축한다.

김정기 대구시장 권한대행은 “대구시는 사각지대 없는 응급·공공의료 체계를 견고히 하기 위해 재정 지원을 확대할 것”이라며 “중앙정부도 국정과제인 지역의료격차 해소, 필수의료 확충, 공공의료 강화를 신속하게 이행해 주기를 바란다”고 말했다.