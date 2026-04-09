韓영화 경쟁 진출 2022년 이후 4년만 나홍진 “남은 시간 분발할 것” 소감 연상호 ‘군체’ 미드나잇 스크리닝 초청

[헤럴드경제=손미정 기자] 나홍진 감독의 영화 ‘호프’가 내달 열리는 제79회 칸영화제에 경쟁 부문에 공식 초청됐다.

9일(현지시간) 칸영화제 집행위원회는 프랑스 파리에서 기자회견을 열고 올해 경쟁 부문 공식 초청작으로 ‘호프’를 호명했다. 한국 영화가 칸 영화제 경쟁부문에 초청된 것은 지난 2022년 ‘헤어질 결심’, ‘브로커’ 이후 4년만이다.

나 감독이 칸의 초청을 받은 것은 이번이 네 번째다. 나 감독은 2008년 칸영화제 미드나잇 스크리닝 섹션에 데뷔작 ‘추격자’가 초청된 것을 시작으로, 2011년에는 ‘황해’가 ‘주목할 만한 시선’에, 2016년에는 ‘곡성’이 비경쟁 부문에 초청되며 칸영화제와 인연을 이어왔다. 장편 연출 작품 전부가 칸영화제에 초청되는 진기록도 세웠다.

나 감독은 이번 경쟁부문 진출에 대해 “영광이다. 남은 시간 동안 분발하겠다”며 소감을 전했다.

영화 ‘호프’는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 ‘범석’이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 내달 칸영화제 월드 프리미어를 통해 첫 공개되며, 올 여름 극장에서 관객을 만날 예정이다.

또한 이날 칸영화제 집행위원회는 연상호 감독의 좀비 영화 ‘군체’를 비경쟁 부문인 ‘미드나잇 스크리닝(Midnight Screenings)’ 섹션 초청작으로 선정했다고 밝혔다. 연 감독 역시 이번이 칸영화제 네 번째 초청이다.

비경쟁 부문인 미드나잇 스크리닝은 액션과 스릴러, 호러, 판타지 등 장르적 색채가 강하면서 작품성과 대중성을 두루 갖춘 영화를 소개하는 섹션이다.

앞서 연상호 감독은 지난 2012년 ‘돼지의 왕’으로 감독주간에 초청돼 칸과 인연을 맺었다. 이후 ‘부산행’(2016)과 ‘반도’(2020)로도 칸을 찾았다.

‘좀비 마스터’로 불리는 연상호 감독이 내놓은 또 하나의 좀비물인 영화 ‘군체’는 전지현을 필두로 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등 국가대표급 배우들의 라인업으로도 큰 기대를 모으는 작품이다. 정체불명의 집단 감염 사태로 고립된 빌딩 안에서, 감염자의 추격에 맞서 살아남기 위한 생존자들의 치열한 생존기를 그린다.

한편 올해 칸영화제는 다음 달 12일 개막작 프랑스 감독 피에르 살바도리의 ‘라 베뉘스 엘렉트리크’를 시작으로 25일까지 2주간 열린다. 올해 영화제 심사위원단은 위원장인 박찬욱 감독이 이끈다.

지난해에는 칸영화제 공식 부문과 비공식 부문에 한국 장편 영화가 한 편도 초청되지 못하며 영화계 우려를 사기도 했다. 칸영화제에 한국 장편 영화가 초청받지 못한 것은 1999년 이후 26년 만이었다.