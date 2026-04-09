‘부산행’·‘반도’ 등 연 감독 네번째 칸 초청

[헤럴드경제=손미정 기자] 내달 개봉하는 연상호 감독의 영화 ‘군체’가 제79회 칸영화제에 공식 초청됐다.

9일(현지시간) 칸영화제 사무국은 프랑스 파리에서 진행된 초청작 발표 공식 기자회견에서 영화 ‘군체’가 ‘미드나잇 스크리닝(Midnight Screenings)’ 섹션에 공식 초청됐다고 밝혔다.

비경쟁 부문인 미드나잇 스크리닝은 액션과 스릴러, 호러, 판타지 등 장르적 색채가 강하면서 작품성과 대중성을 두루 갖춘 영화를 소개하는 섹션이다.

앞서 연상호 감독은 지난 2012년 ‘돼지의 왕’으로 감독주간에 초청돼 칸과 인연을 맺었다. 이후 ‘부산행’(2016)과 ‘반도’(2020)로도 칸을 찾았다. 이번 79회 칸영화제에서 연 감독은 네 번째로 칸의 초청을 받게 됐다.

영화 ‘군체’는 ‘좀비 마스터’로 불리는 연상호 감독이 내놓은 또 하나의 좀비물이다. 전지현을 필두로 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등 국가대표급 배우들의 라인업으로도 큰 기대를 모으는 작품이다. 정체불명의 집단 감염 사태로 고립된 빌딩 안에서, 감염자의 추격에 맞서 살아남기 위한 생존자들의 치열한 생존기를 그린다.

한편 올해 칸영화제는 다음 달 12일 개막작 프랑스 감독 피에르 살바도리의 ‘라 베뉘스 엘렉트리크’를 시작으로 25일까지 2주간 열린다. 올해 영화제 심사위원단은 위원장인 박찬욱 감독이 이끈다.