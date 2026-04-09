[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 9일 6·3 지방선거 부산시장 후보로 전재수 의원을 선출했다.

소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 서울 영등포구 민주당 중앙당사에서 이같이 발표했다.

부산시장 본경선에는 전 의원과 이재성 전 부산시당위원장의 양자구도로 치러져 결선 투표 없이 후보가 확정됐다. 본경선 투표는 지난 7일부터 이날까지 사흘간 권리당원선거인단 50%와 안심번호선거인단 50%를 대상으로 진행됐다. 민주당 당규에 따라 각 후보의 순위와 득표율은 공개되지 않았다.

경남 의령 출생의 전 의원은 현재 부산 유일 민주당 3선 국회의원이다. 부산북구갑(옛 부산북구강서구갑)에서 50% 넘는 득표율로 당선됐다. 이재명 정부에서 해양수산부 장관으로서 해수부 이전을 추진했으나, 통일교 금품 수수 의혹이 불거지며 사퇴했다.

전 의원이 민주당 부산시장 후보로 확정되면서 부산북구갑 보궐선거 후보에도 관심이 쏠린다. 하정우 청와대 AI미래기획수석과 한동훈 전 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표 등이 거론된다.