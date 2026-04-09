공급망 대응 전략 논의

[헤럴드경제=양근혁 기자] 외교부가 9일 조현 장관 주재로 중동전쟁 관련 전문가 간담회를 열고 경제 안보 외교 추진 방안 등을 논의했다고 밝혔다.

조 장관은 이날 모두발언을 통해 정부가 전쟁 초기부터 국민 안전 보호와 대체 수급선 확보를 위해 만전을 기해 왔다며 한국이 공급망 교란에 취약한데 이번 위기를 경제 안보 수호를 위한 중장기적 대응 전략 마련의 기회로 삼을 필요가 있다고 강조했다.

전문가들은 호르무즈 해협 통항 상황을 비롯한 중동 정세를 시나리오별로 점검하고, 향후 역내 질서 재편 가능성에 대해 논의했다.

아울러 에너지 공급망과 산업 경쟁력 위기를 안정적으로 관리하는 한편, 공급망 회복탄력성 강화 등 경제 안보 역량 제고를 위한 외교적 방안을 제언했다.

이날 간담회에는 구기연 서울대 아시아연구소 서아시아센터장, 윤강현 전 주이란대사, 인남식 국립외교원 교수, 장지향 아산정책연구원 수석연구위원, 곽정식 전 포스코터미날 전무, 김현철 서울대 국제대학원 교수, 박종희 서울대 정치외교학부 교수, 이권형 대외경제정책연구원 선임연구위원 등이 참석했다.