금요일 아침 9∼17도·낮 12∼25도 제주에 30∼100㎜ 비 더 내릴 전망 광주·전남·부울경 20∼80㎜, 전북·충남 20∼60㎜

[헤럴드경제=양근혁 기자] 금요일인 10일 오전까지 전국에 비가 이어지겠다.

저기압이 지나가면서 9일 전국에 많은 비가 내렸다. 오후 4시 기준 일강수량을 보면 제주 한라산 진달래밭엔 205㎜의 비가 내린 것으로 나타났다.

이날 전남 완도와 여수엔 78.5㎜와 47.5㎜, 경남 진주엔 31.4㎜, 부산엔 16.1㎜, 서울과 인천엔 각각 10.2㎜의 비가 내렸다.

10일 오전까지 전국에 비가 이어지고, 경기동부·강원내륙·강원산지·충북은 오후까지 강수가 계속되는 곳이 있을 것으로 전망된다.

제주(북부 제외) 30∼100㎜(산지 최고 150㎜ 이상), 광주·전남·부산·울산·경남·제주도북부 20∼80㎜, 대전·세종·충남·전북 20∼60㎜, 경기동부·강원내륙·강원산지·강원북부동해안·충북·대구·경북·울릉도·독도 10∼40㎜, 서울·인천·경기서부 5∼30㎜, 강원중부동해안·강원남부동해안 5∼20㎜, 서해5도 5∼10㎜ 정도의 비가 앞으로 더 내릴 것으로 보인다.

남해안과 지리산 부근에 9일 밤까지 시간당 10∼20㎜, 제주에 이날 밤에서 10일 새벽까지 시간당 20∼30㎜씩 비가 쏟아지기도 할 것으로 보여 강한 비에 피해가 없도록 주의해야 한다.

10일 오전까지 비와 함께 충남서해안과 전라해안, 전북남부내륙, 경남남해안, 제주에 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍도 이어질 전망이다.

기상청은 “비 내리는 지역에 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치기도 하겠으니 시설물 관리 등 안전사고가 발생하지 않게 각별히 유의해달라”고 당부했다.

바다의 경우 서해중부해상에 9일 밤, 나머지 해상은 10일(동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다는 11일 밤)까지 바람이 시속 30∼65㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 2.0∼4.5ｍ 높이로 높게 일겠다.

10일 기온은 아침 최저 9∼17도, 낮 최고 12∼25도로 아침에는 평년기온과 비슷하거나 그에 견줘 약간 낮겠으나 낮에는 평년기온과 비슷하겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·대전 11도와 15도, 인천 9도와 13도, 광주 12도와 16도, 대구 16도와 21도, 울산 16도와 25도, 부산 16도와 23도다.