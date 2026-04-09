15개 동주민센터·교육기관 등 직접 방문… 현장 중심 취업 지원 교육 수료자·퇴직 예정자 대상 맞춤형 연계로 취업 연계 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 구직자와 구인기업 간 채용연계율을 높이고를 줄이고 현장 중심의 취업 지원을 강화하기 위해 ‘찾아가는 일자리센터’를 운영한다.

‘찾아가는 일자리센터’는 구직자가 있는 현장을 직접 찾아가 맞춤형 구인·구직 연계 서비스를 제공하는 방문형 취업 지원 사업이다. 일자리센터 방문이 어려운 구민들도 가까운 곳에서 편리하게 상담을 받을 수 있도록 접근성을 높인 것이 특징이다.

구는 15개 동주민센터와 취업역량강화교육 기관 등을 중심으로 순회 운영을 추진한다. 특히 동주민센터 방문은 칼갈이·우산수리 등 생활밀착형 서비스가 운영되는 시기에 맞춰 진행해, 더 많은 주민들이 자연스럽게 일자리 상담을 받을 수 있도록 할 계획이다.

취업역량강화 교육기관에서는 교육 수료자를 대상으로 현장 상담을 실시해 수료 이후 곧바로 취업으로 이어질 수 있도록 지원한다. 또한 성동광진 고용복지플러스센터와 연계해 보다 전문적인 상담 서비스도 함께 제공한다.

이와 함께 동서울우편집중국 등 대규모 사업장은 상·하반기 퇴직 시기에 맞춰 방문하여 퇴직 예정자를 대상으로 신속한 재취업 연계를 지원할 예정이다.

주요 지원 내용은 ▲맞춤형 취업상담 ▲일자리 정보 제공 및 알선 ▲일자리센터 홍보 등으로, 현장 상황에 맞춘 밀착형 서비스를 통해 실질적인 취업 연계를 강화한다.

운영은 상반기 4월부터 6월까지 8개 동주민센터를 대상으로 우선 진행되며, 자세한 동별 순회 일정은 광진구청 누리집과 각 동주민센터에서 확인할 수 있다. 일정은 내부 사정에 따라 일부 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 광진구 일자리센터로 문의하면 된다.

구는 지난해 ‘찾아가는 일자리센터’를 통해 동주민센터와 동서울우편집중국 등을 37회 방문하여 구직자 상담을 진행하는 등 현장 중심 취업 지원을 지속해왔다.

또한 현재 구청 5층에 위치한 광진구 일자리센터를 통해서도 상시 취업상담과 구직등록, 취업 알선 서비스를 제공하고 있다.

김경호 광진구청장은 “찾아가는 일자리센터는 구민이 있는 현장으로 직접 찾아가 취업 지원 서비스를 제공하는 데 의미가 있다”며 “교육 수료자와 퇴직 예정자 등 취업 수요가 높은 대상자를 중심으로 신속한 일자리 연계를 강화해 나가겠다”고 말했다.