[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘코요태’ 신지가 데뷔 초수입 0원이었던 시절의 이야기를 털어놨다.

8일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘행사 13~15개 뛰고도 정산 못 받았다니까? 코요태 신지의 연대기’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 신지는 데뷔 시절부터 현재까지의 연대기를 돌아보며 비하인드를 대방출 했다.

신지는 데뷔 과정에 대해 “중학교 때부터 가요제에 나가서 상을 받았다”며 “고등학교 때 선생님이 ‘인천에 녹음실이 있는데 거기에 있는 사람이 너를 키워보고 싶다더라’고 했다. 데모 테이프를 만들어서 세 군데에 보냈더니 오디션을 보러 오라 했고 작곡가 최준영을 만났다”고 했다.

이어 신지는 “노래를 부르니 ‘어, 잘하네. 녹음하자’라고 했다”며 “내일부터 합숙할 수 있겠냐더라. 부모님께서 갑자기 보내는 것은 아닌 것 같다고 해서 지하철을 타고 왔다 갔다 했다”고 밝혔다.

신지는 코요태 초창기 활동 당시 수익 구조에 대해서도 솔직하게 말했다. 그는 “데뷔 초 정산은 받지 못했다. 손익분기점이라는 게 있어서 1, 2집 때는 돈을 한 푼도 받지 못했다”며 “하루에 스케줄 14개를 뛰어도 돈을 하나도 받지 못했다. 3집 때부터는 계약금도 받고 돈도 벌기 시작했다”고 말했다. 그러면서 “계약금을 다 부모님께 드리고, 처음으로 내 차를 가졌다”고 덧붙였다.

한편 신지는 오는 5월 7살 연하의 가수 문원과 결혼을 앞두고 있다.