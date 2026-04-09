[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 배달앱 기업의 횡포가 한국민의 자존심을 건드린 가운데, 강원특별자치도 양양군이 지역 내 외식업 소상공인의 경영 안정과 매출 증대를 위해 공공배달앱 ‘먹깨비’ 활성화 지원 사업을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

양양군은 장기화된 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인들을 돕고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 지난 1월 23일 공공배달 플랫폼 운영사인 ㈜먹깨비와 업무협약을 체결하고 서비스 정착에 힘을 쏟고 있다.

공공배달앱 ‘먹깨비’는 저렴한 중개수수료(1.5%, 부가세 별도)와 더불어 별도의 추가 광고료가 없으며, 가맹점이 배달업체를 자율적으로 지정할 수 있는 등 외식 사업자 친화적인 운영 방식을 채택하고 있다. 군은 이러한 장점을 바탕으로 가맹점을 적극적으로 확대해 나갈 계획이다.

특히 군은 실질적인 이용자 유입을 위해 체감도 높은 소비자 지원 혜택을 제공할 방침이다.

오는 4월 17일부터 11월 30일까지 매주 금요일마다 2만 원 이상 주문 시 사용할 수 있는 5000원 정기 할인 쿠폰 3500장을 발행한다. 또한 앱 설치 후 첫 주문을 하는 신규 고객을 위해 1만 5000원 이상 구매시 적용 가능한 5000원 할인 쿠폰 500장을 선착순으로 지원한다고 설명했다.

아울러 모바일 양양사랑상품권과 온누리상품권을 결제수단으로 사용할 수 있어, 사용자들이 상품권 구매 시 받는 선할인 혜택과 배달앱 쿠폰 할인을 동시에 누릴 수 있다는 점이 큰 장점이다. 이는 스마트폰으로 간편하게 결제하며 가계 부담을 줄일 수 있어 이용자들의 호응이 기대될 뿐만 아니라, 소상공인의 실질적인 경영 개선에도 큰 도움이 될 것으로 보인다.

양양군 관계자는 “공공배달앱 활성화는 소상공인과 소비자 모두가 상생할 수 있는 지름길”이라며, “지역 경제의 든든한 버팀목인 소상공인들이 다시 활짝 웃을 수 있도록 군민 여러분의 많은 관심과 이용을 당부드린다”고 말했다.