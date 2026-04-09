“지방선거 승리 위해 당직·후보자 선당후사 자세 임해달라” 김재원·양향자 오전 최고위서 본인 선고 관련된 발언 이어가

[헤럴드경제=전현건 기자] 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 9일 오전 최고위원회의에서 공천 절차에 대한 문제를 제기하거나 경쟁 후보를 비판한 양향자·김재원 최고위원에게 공개 경고 메시지를 보냈다.

박 위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 열린 공관위 회의 직후 기자들과 만나 “최고위원이나 당직을 맡고 있는 경선 후보자는 불필요한 오해나 공정성 시비가 발생하지 않도록 당 공식 회의 등 공개석상에서 본인 선거에 대한 발언을 자제해주실 것을 강력히 요청드린다”고 강조했다.

이어 “지방선거 승리를 위해 모든 당직자와 후보자는 개인의 이익보다 선당후사 자세로 임해달라”고 촉구했다.

앞서 양·김 최고위원은 이날 오전 최고위에서 자신의 선거와 관련된 발언을 해 논란이 됐다.

경기도지사 출마를 선언한 양 최고위원은 최고위 모두발언을 통해 공천관리위원회의 후보 선정 과정에 강한 불만을 표출했다.

양 최고위원은 “좀 더 인지도 높은 인사를 찾겠다며 무작정 결정과 발표를 미루면서 결과적으로 기존 신청자의 위상과 경쟁력을 쪼그라뜨렸다”며 “이건 엽기다. 정상적인 선거를 하자”고 했다.

경북도지사에 출마한 김 최고위원은 최고위에서 경쟁자인 이철우 경북도지사를 겨냥해 “지방 인터넷 언론사를 입막음하기 위해 불법 보조금을 지급한 업무상 배임 혐의로 경찰에 수사를 받고 기소 의견으로 검찰에 송치됐다”고 주장했다. 최고위에서 상대 후보에 대한 네거티브 공세를 펼치고 나선 것이다.

김 최고위원이 발언을 이어가는 도중 송언 원내대표는 회의장을 나가버렸다.

장동혁 대표도 최고위가 끝나기 전 추가 발언을 통해 “설령 공천 과정에서 원했던 결과를 얻지 못했다 하더라도 그동안 당을 위해 함께 길을 걸어온 분들이라면 지방선거 승리를 위해 당을 위해 절제와 희생도 필요하다”고 밝혔다.