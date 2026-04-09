[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 김사랑(48)이 자신만의 특별한 모닝 루틴을 공개했다.

지난 7일 김사랑은 자신의 유튜브 ‘김사랑’에 ‘자기 관리 끝판왕 김사랑의 동안 유지 비결 6가지 루틴’이라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 김사랑은 기상 직후부터 실제로 실천하고 있는 6가지 생활 습관을 소개하며 몸소 시범을 보였다.

김사랑은 “정확한 수치를 확인하기 위해 아침마다 아무것도 입지 않은 알몸 상태로 몸무게를 잰다”며 “매일 체중을 체크하며 긴장감을 유지하면 자연스럽게 식욕이 조절되고 식단 관리에 도움이 된다”고 밝혔다.

제작진이 그러다 몸무게가 늘었을 시 어떻게 하냐고 묻자 김사랑은 “평소보다 체중이 더 나가면 아무래도 덜 먹게 된다”며 “매일매일 재면서 긴장감을 가지려 한다”고 했다.

이어 김사랑은 스트레칭을 비롯한 운동법도 공개했다. 김사랑은 기상 직후 복근 운동을 한다고 밝혔다.

김사랑은 “눈을 뜨자마자 몸의 감각을 깨우기 위해 곧바로 복근 운동을 시작한다”며 “20~30개씩 세트를 나눠 반복하다 보면 어느덧 100개를 채우게 되는데, 이 과정이 오히려 하루의 활력을 불어넣는다”고 말했다.

그러면서 “사과, 참외, 오이 등에 차요테를 더한 주스를 아침마다 챙겨 먹으며 혈당 관리도 챙기고 있다”고 덧붙였다.

한편 200년 미스코리아 진으로 선발된 김사랑은 이후 영화 ‘누가 그녀와 잤을까?’ ‘라듸오 데이즈’, 드라마 ‘천년지애’, ‘왕과 나’, ‘시크릿 가든’ 등 다수의 작품에 출연했다.