입주민 대상 ‘원스톱 자산관리’ 제공

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 공동주택 최초로 압구정 3·5구역에 금융권 프라이빗 자산관리 센터를 결집한다.

현대건설은 9일 압구정 3·5구역에 신한은행, 신한투자증권 등 8개 주요 금융사의 자산관리 특화 점포를 유치해 입주민 전용 ‘원스톱 자산관리 서비스’를 제공한다고 밝혔다.

압구정 일대는 고액 자산가가 밀집해있어 주변에 자산관리센터가 분포해있다. 하지만 주변 상업지구에 분산돼있어 주민 접근성이 떨어졌다.

단지 내 커뮤니티 시설에는 전용 라운지를 조성하고 자산관리 센터와 연계한 밀착형 대면 상담을 제공한다. 투자, 재테크 분야 전문가의 맞춤형 컨설팅은 물론 분야별 전문가의 프라이빗 세미나와 자녀세대를 위한 금융교육 프로그램도 운영할 예정이다.

현대건설은 지난달 31일 신한은행과 ‘입주민을 위한 자산관리 및 컨설팅 서비스 및 웰스매니지먼트(WM) 오프라인 거점 입점 등’에 관한 업무협약을 맺었다. 서비스가 적용된 단지 입주민은 종합 자산관리 서비스를 누릴 수 있게 됐다.

현대건설 관계자는 “사업단계 금융지원 프로그램에 이어 입주민의 자산관리까지 주거 서비스의 범위를 확장해나갈 것”이라며 “앞으로도 입주민을 위해 꼭 필요한 서비스를 발굴하겠다”고 말했다.