부산상의, ‘매출 1천억 이상 수도권기업 투자의견’ 조사 신공항 광역교통망 등 부산 물류경쟁력 전략적 활용 필요

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산이 수도권기업 이전과 투자유치를 이끌 입지 경쟁력을 높이려면 해양수도라는 도시 위상을 제고하고 항만·물류 등 해양 인프라를 전략적 자산으로 키워야 한다는 의견이 제시됐다.

부산상공회의소는 수도권에 있는 매출 1000억원 이상 900개 기업을 대상으로 실시한 ‘부산지역 이전 및 투자에 관한 의견 조사’(응답 기업 300개사)를 통해 9일 이같이 밝혔다.

수도권기업의 신규투자 선호지역은 수도권 재투자가 50.2%로 가장 높았고 인근 충청권이 23.6%로 뒤를 이었다. 반면 지방투자 선호비중은 13.9%에 그쳤다.

수도권과 충청권을 제외한 지역 중에서는 부산을 포함한 동남권 선호가 47.5%로 가장 높았고, 대구·경북 28.8%, 호남 21.6%, 강원 2.2% 순으로 나타났다. 접근성 산업연계성 물류경쟁력 등을 종합할 때 동남권을 지방투자 최적지로 평가하고 있다는 의미다.

또 부산에 대한 투자여건을 입지평가 요소별로 물은 결과 다수 요소에서 수도권과 대등한 수준이라는 인식이 우세했다. ▷물류·교통 인프라는 부산이 수도권보다 우위 또는 대등하다는 응답이 86.7%였다. ▷부동산 확보 용이성 ▷정부·지자체 지원 ▷인력확보 여건에서도 수도권과 비슷한 수준으로 평가됐다.

특히 신공항 건설과 광역교통망 확충 등 주요 인프라 사업이 계획대로 추진될 경우 부산의 물류·교통 경쟁력이 한층 높아질 것인 만큼 이를 수도권기업 유치전략의 핵심요소로 활용할 필요가 있다는 분석이다.

반면 ▷비즈니스 및 산업 생태계 ▷생활 인프라 부문에서는 수도권만 못하다는 응답이 각각 50.2%, 44.9%로 나타났다.

수도권기업이 부산 이전 및 투자에서 기대하는 점은 ▷물류 경쟁력 확보 38.5% ▷남부권 중심도시로서의 전략적 입지 확보 26.6% ▷낮은 투자비용 9.6% 순으로 나타났다. 해양수산부 부산 이전 등 해양 기능의 집적에 속도가 붙으면서 부산의 투자 매력도도 높아질 것으로 기대된다.

수도권기업의 지방투자를 유도하기 위해 가장 효과적인 세제혜택은 ▷법인세의 지역별 차등 적용이 62.8%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ▷수입 관·부가세 감면 17.9% ▷기존 사업장 양도세 감면 7.6% ▷근로소득세 감면 6.6% 순으로 나타나 일회성 인센티브보다 중장기적 비용 절감 효과를 누릴 수 있는 조세정책이 필요한 것으로 확인됐다.

부산상공회의소 관계자는 “부산 해양수도 육성과 지역 균형발전에 대한 정부의 정책의지가 강한 만큼, 입지 경쟁력을 갖춘 부산이 핵심 투자거점으로 부각될 수 있다”면서 “정부의 ‘5극 3특’ 정책과 연계해 산업 생태계간 시너지를 강화함으로써 투자유치 성과를 끌어낼 전략 마련이 필요하다”고 말했다.