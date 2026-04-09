[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 9일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마설이 도는 하정우 청와대 AI미래기획수석에 대해 “당에서는 그만큼 더 필요한 인재라고 말하겠다”고 했다.

정 대표는 이날 전남 여수시 서시장에서 진행한 민생 현장 방문 중 기자들과 만나 “이재명 대통령이 농담으로 ‘당의 그런 요청에 넘어가지 말라’고 하셨으니 저도 농담으로 말하겠다. 얼마나 소중하고 가치가 있는 분이면 당에서 요청하겠나”라며 이같이 말했다.

앞서 이 대통령은 하 수석에게 “하GPT(하 수석의 별명), 요새 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같다”며 “작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다”고 했다. 하 수석의 보궐선거 출마에 반대하는 의견을 낸 것으로 풀이된다.

하 수석은 “그러니까 말입니다”라며 “할 일에 집중하겠다”고 했다.

이에 정 대표는 “하 수석이 국민에게 굉장히 희망과 미래 비전을 보여 줄 적임자이기 때문에 이 대통령이 그렇게 말한 것 같다”고 짚었다.

아울러 정 대표는 유동균 마포구청장 후보의 후원회장을 맡은 것에 대해 “바로 철회하라고 했다”고 밝혔다.

민주당은 6·3 지방선거 경선 과열을 막기 위해 현역 국회의원의 해당 지역 예비후보 후원회장 겸임을 금지하는 지침을 내린 바 있다.